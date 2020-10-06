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Поиски пропавшей в Тульской области школьницы продолжаются

Поиски пропавшей в Тульской области школьницы продолжаются

На данный момент правоохранительные органы не исключают, что обстоятельства исчезновения ребенка имеют криминальный характер.

В Богородицке продолжаются поиски 15-летней Марии Дементьевой. Она пропала 5 октября: вышла из музыкальной школы в сторону своего дома, но до дома так и не дошла. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

На поиски ребенка брошены силы полиции, следователей и волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт». В общей сложности задействовано около 100 человек.

По некоторым данным, одна из видеокамер запечатлела школьницу вместе с неизвестным мужчиной. 

Мария справа, в черной куртке, брюках и в панаме.

Напомним, следственными органами СК России по Тульской области по факту безвестного исчезновения 15-летней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство ).

Уголовное  дело возбуждено с целью наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения девочки, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий.

На место происшествия выехал  и.о. руководителя отдела по расследованию особо важных дел, следователи постоянно действующей следственно-оперативной группы, сотрудники отдела криминалистики и сотрудники УМВД, МЧС России по Тульской области, волонтеры.  В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия,  направленные на установление места пребывания несовершеннолетней, допрашиваются знакомые, а также родственники девочки. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственные органы СК России обращаются ко всем гражданам, которые обладают сведениями о пропавшей Дементьевой Марии, 1 августа 2005 года рождения, сообщить в следственное управление СК РФ по Тульской  области по телефону: 8-961-152-0332.

Любая информация может оказаться полезной в поисках.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:16 +1
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БогородицкТульская область
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