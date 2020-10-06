Владимир Усов назначен руководителем СУ СК РФ по Тульской области

Он возглавлял ведомство с мая 2020 года в качестве исполняющего обязанности после назначения.

Указом Президента Российской Федерации от 6 октября руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области назначен полковник юстиции Владимир Усов.

Он возглавлял ведомство с мая 2020 года в качестве исполняющего обязанности после назначения прежнего руководителя Александра Старикова исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Из досье Myslo

Усов Владимир Владимирович

Родился 6 декабря 1977 г. в Курске.

Окончил Кур­ский Юго-Западный государ­ственный университет.

Женат, воспитывает дочерей.