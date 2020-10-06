Владимир Усов назначен руководителем СУ СК РФ по Тульской области
Он возглавлял ведомство с мая 2020 года в качестве исполняющего обязанности после назначения.
Указом Президента Российской Федерации от 6 октября руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области назначен полковник юстиции Владимир Усов.
Он возглавлял ведомство с мая 2020 года в качестве исполняющего обязанности после назначения прежнего руководителя Александра Старикова исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
Из досье Myslo
Усов Владимир Владимирович
Родился 6 декабря 1977 г. в Курске.
Окончил Курский Юго-Западный государственный университет.
Женат, воспитывает дочерей.
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