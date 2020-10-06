Смертельный аргумент: во время ссоры житель деревни Задонщино зарезал знакомого

Следственным отделом по г. Донской СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 63-летнего жителя Кимовского района.

Сотрудниками следственного управления при участии сотрудников УМВД по Тульской области подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительным данным, 4 октября подвыпивший злоумышленник был в гостях у знакомого в д. Задонщино, поссорился с ним и ударил ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели произошедшего, проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области