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Тульская полиция продолжает розыск отчима пропавшей несколько дней назад девочки

Тульская полиция продолжает розыск отчима пропавшей несколько дней назад девочки

Неоднократно судимый 40-летний Станислав Гусельников подозревается в совершении тяжкого преступления.

Полицейские продолжают искать 40-летнего Станислава Гусельникова, который 28 сентября ушел в неизвестном направлении со своей 13-летней падчерицей. Об этом корреспонденту Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Ориентировки с приметам мужчины распространены в людных местах, торговых точках и в общественном транспорте. Кроме того, фото и приметы Станислава Гусельникова транслируются на электронных городских билбордах.
 
Напомним, ранее сообщалось, что девочка сбежала вместе с мужчиной. Мать школьницы поделилась подробностями исчезновения с корреспондентами Myslo.
 
Утром 1 октября стало известно, что девочка найдена и доставлена в отдел полиции «Ленинский». Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
Если вы видели Станислава Гусельникова, сообщите об этом по телефонам: 32-30-67, 72-61-33.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 19:36 +2
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