Тульская полиция продолжает розыск отчима пропавшей несколько дней назад девочки

Полицейские продолжают искать 40-летнего Станислава Гусельникова, который 28 сентября ушел в неизвестном направлении со своей 13-летней падчерицей. Об этом корреспонденту Myslo сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Ориентировки с приметам мужчины распространены в людных местах, торговых точках и в общественном транспорте. Кроме того, фото и приметы Станислава Гусельникова транслируются на электронных городских билбордах.

Напомним, ранее сообщалось, что девочка сбежала вместе с мужчиной. Мать школьницы поделилась подробностями исчезновения с корреспондентами Myslo.

Утром 1 октября стало известно, что девочка найдена и доставлена в отдел полиции «Ленинский». Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.