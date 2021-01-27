Отчим, насиловавший падчерицу, в ближайшее время отправится на скамью подсудимых

Следствие по делу находится в финальной стадии. Расследованием занимается СУ СК РФ по Тульской области.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал главный следователь Тульской области Владимир Усов.

Напомним, 30 октября 2020 года в Туле полицейские задержали 40-летнего Станислава Гусельникова. Он скрывался от органов следствия с 28 сентября, в тот день он сбежал вместе с беременной 13-летней падчерицей – учащейся специнтерната. Девочка добровольно ушла за ним на глазах у матери. Возможно, школьница забеременела именно от отчима.

Через несколько дней после случившегося мама школьницы поделилась подробностями исчезновения с корреспондентами Myslo.

1 октября стало известно, что девочка найдена и доставлена в отдел полиции «Ленинский». Гусельников же месяц скрывался в одном из дачных кооперативов неподалеку от Тулы.

На данный момент расследование уголовного дела в отношении Гусельникова по статье 134 ч. 3 УК РФ («Половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста») завершается. В ближайшее время материалы начнет рассматривать суд.