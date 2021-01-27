новости
новости
Регистрация
Отчим, насиловавший падчерицу, в ближайшее время отправится на скамью подсудимых

Отчим, насиловавший падчерицу, в ближайшее время отправится на скамью подсудимых

Следствие по делу находится в финальной стадии. Расследованием занимается СУ СК РФ по Тульской области.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал главный следователь Тульской области Владимир Усов.

Напомним, 30 октября 2020 года в Туле полицейские задержали 40-летнего Станислава Гусельникова. Он скрывался от органов следствия с 28 сентября, в тот день он сбежал вместе с беременной 13-летней падчерицей – учащейся специнтерната. Девочка добровольно ушла за ним на глазах у матери. Возможно, школьница забеременела именно от отчима.

Через несколько дней после случившегося мама школьницы  поделилась подробностями исчезновения с корреспондентами Myslo.

1 октября стало известно, что девочка найдена и доставлена в отдел полиции «Ленинский». Гусельников же месяц скрывался в одном из дачных кооперативов неподалеку от Тулы.

На данный момент расследование уголовного дела в отношении Гусельникова по статье 134 ч. 3 УК РФ («Половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста») завершается. В ближайшее время материалы начнет рассматривать суд.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 07:29 +2
Другие статьи по темам
Событие
отчим
Люди
Гусельников
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские велогонщицы завоевали серебро и бронзу на Кубке России
Тульские велогонщицы завоевали серебро и бронзу на Кубке России
Погода в Туле 28 января: мокрый снег, гололед и оттепель
Погода в Туле 28 января: мокрый снег, гололед и оттепель
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.