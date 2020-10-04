новости
новости
Регистрация
Форвард тульского «Арсенала» заболел коронавирусом
Фото: arsenaltula.ru

Форвард тульского «Арсенала» заболел коронавирусом

Болезнь нападающего Александру Тудорие протекает бессимптомно.

Нападающий тульского «Арсенала» Александру Тудорие заразился коронавирусом. В настоящее время он на правах аренды выступает за румынский клуб «Университатя».
 

По сообщению пресс-службы клуба, болезнь у Тудорие протекает бессимптомно. Всего в клубе из Крайовы зафиксировано 13 положительных тестов, из них три у футболистов. Об этом сообщает «Рамблер».

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:40 +2
Другие статьи по темам
Событие
футболспорткоронавирус
Место
ТулаРумыния

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская полиция продолжает розыск отчима пропавшей несколько дней назад девочки
Тульская полиция продолжает розыск отчима пропавшей несколько дней назад девочки
Коммунальная авария на водозаборе в Туле: организована раздача питьевой и технической воды
Коммунальная авария на водозаборе в Туле: организована раздача питьевой и технической воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.