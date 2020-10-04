Фото: arsenaltula.ru
Форвард тульского «Арсенала» заболел коронавирусом
Болезнь нападающего Александру Тудорие протекает бессимптомно.
Нападающий тульского «Арсенала» Александру Тудорие заразился коронавирусом. В настоящее время он на правах аренды выступает за румынский клуб «Университатя».
По сообщению пресс-службы клуба, болезнь у Тудорие протекает бессимптомно. Всего в клубе из Крайовы зафиксировано 13 положительных тестов, из них три у футболистов. Об этом сообщает «Рамблер».
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