Форвард тульского «Арсенала» заболел коронавирусом

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Нападающий тульского «Арсенала» Александру Тудорие заразился коронавирусом. В настоящее время он на правах аренды выступает за румынский клуб «Университатя».

По сообщению пресс-службы клуба, болезнь у Тудорие протекает бессимптомно. Всего в клубе из Крайовы зафиксировано 13 положительных тестов, из них три у футболистов. Об этом сообщает «Рамблер».