Версия: в Туле девочка-подросток могла сбежать с сожителем матери

28 сентября в поселке Барсуки пропала 13-летняя Виктория Гололобова.

Вика, как и ее младшая сестра, училась в местной школе-интернате. Их мама Наталья души не чаяла в девочках и старалась по мере сил обеспечивать дочерей всем необходимым.

Муж Натальи Вячеслав скончался около трех лет назад. После его смерти женщина жила на пособия, полагающиеся девочкам, плюс какие-то копейки шли за группу инвалидности.

Некоторое время назад женщина познакомилась с 40-летним Вячеславом. Мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи и наркопреступления, приглянулся Наталье. Они стали жить в ее квартире.

– Они отстраненно от нас жили, обособленно, — говорит сосед Натальи. — Славик иной раз подойдет к лавочке нашей, спросит, как дела, покивает головой и идет домой. Так что сказать, что эту семью хорошо знали в нашем дворе, не могу.

По нашей информации, Вячеслав сумел расположить к себе не только Наталью, но и ее старшую дочь. Вика влюбилась в мужчину и в последнее время частенько скандалила из-за него с мамой.

Вячеслав не отверг влюбленную девочку, а общался с ней как с ровесницей. А по некоторым данным, недавно заявил ей, что смертельно болен и им нужно скрыться.

– В очередной раз произошла ссора, и они, вероятно, сбежали, — рассказывает наш источник. — Куда и зачем, можно только предполагать. Могу отметить, что Вика не может на 100% отдавать отчет своим поступкам из-за особенностей психики.

Кроме этого, по нашей информации, Виктория и ее друг могут сейчас искать гинеколога для анонимного визита.