В Туле задержали отчима пропавшей в сентябре девочки

В Туле полицейские задержали 40-летнего Владимира Гусельникова, который скрывался от органов следствия с 28 сентября.

Напомним, ранее мы писали про 13-летнюю девочку, которая сбежала вместе со своим отчимом. Мать школьницы поделилась подробностями исчезновения с корреспондентами Myslo.

1 октября стало известно, что девочка найдена и доставлена в отдел полиции «Ленинский». Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

А сегодня, 30 октября, стало известно о задержании Гусельникова – он скрывался в одном из дачных кооперативов неподалеку от Тулы.

Проводятся дальнейшие мероприятия по выяснению деталей его противоправной деятельности.