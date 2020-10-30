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В Туле задержали отчима пропавшей в сентябре девочки

В Туле задержали отчима пропавшей в сентябре девочки

Мужчина прятался в дачных кооперативах.

В Туле полицейские задержали 40-летнего Владимира Гусельникова, который скрывался от органов следствия с 28 сентября.
 
Напомним, ранее мы писали про 13-летнюю девочку, которая сбежала вместе со своим отчимом. Мать школьницы поделилась подробностями исчезновения с корреспондентами Myslo.
 
1 октября стало известно, что девочка найдена и доставлена в отдел полиции «Ленинский». Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
 
А сегодня, 30 октября, стало известно о задержании Гусельникова – он скрывался в одном из дачных кооперативов неподалеку от Тулы.
 
Проводятся дальнейшие мероприятия по выяснению деталей его противоправной деятельности.
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:04 +6
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