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Пропавшую в Туле школьницу нашли живой

Пропавшую в Туле школьницу нашли живой

Сейчас девочка находится в Ленинском отделе полиции.

28 сентября в поселке Барсуки ушла из дома 13-летняя школьница.
 
 
Сегодня, 1 октября, стало известно, что девочка нашлась — ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
 
Сожитель оставил ребенка у своей крестницы в Плеханово, оттуда девочку отвезли в Ленинский отдел полиции, сообщила мама школьницы корреспонденту Myslo.

А сожитель матери девочки, ранее судимый Станислав Гусельников, объявлен в розыск.
 
В случае его обнаружения, установления его местонахождения или получения какой-либо информации о нём просьба сообщить по телефонам: (4872) 32-30-67, 72-61-33.
 
 
Новость дополняется.
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:16 +3
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