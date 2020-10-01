Пропавшую в Туле школьницу нашли живой
Сейчас девочка находится в Ленинском отделе полиции.
28 сентября в поселке Барсуки ушла из дома 13-летняя школьница.
Девочка пропала вместе с 40-летним сожителем матери.
Сегодня, 1 октября, стало известно, что девочка нашлась — ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Сожитель оставил ребенка у своей крестницы в Плеханово, оттуда девочку отвезли в Ленинский отдел полиции, сообщила мама школьницы корреспонденту Myslo.
А сожитель матери девочки, ранее судимый Станислав Гусельников, объявлен в розыск.
А сожитель матери девочки, ранее судимый Станислав Гусельников, объявлен в розыск.
В случае его обнаружения, установления его местонахождения или получения какой-либо информации о нём просьба сообщить по телефонам: (4872) 32-30-67, 72-61-33.
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