Мама пропавшей в Туле школьницы: «Вика, вернись домой, я тебя люблю»

Женщина подтвердила опубликованную ранее информацию о том, что Вика пропала вместе с ее сожителем в понедельник, 28 сентября. По словам Натальи Гололобовой, в тот день они втроем были в Туле. Наталье позвонили сотрудники местного отдела полиции и попросили приехать к ним вместе с дочкой:

– Мы вызвали такси и поехали в Ленинский. В дороге я рассказала Станиславу, что звонили из полиции, он заметно занервничал. А уже в Барсуках Стас попросил водителя притормозить, сказал, что у него дела, и вышел из автомобиля. Вика бросилась за ним, а я не смогла ее догнать, у меня больные ноги. Только кричала: «Вика, вернись!..» После этого я ее не видела.

Девочку ищут уже третий день, и Наталья решила обратиться к Вике через Myslo.

Отметим, что сожитель Натальи Станислав Гусельников разыскивается полицией в связи с возможной причастностью к совершению преступления. Ориентировки расклеены по всем поселениям Ленинского района.

В настоящий момент по факту пропажи школьницы возбуждено уголовное дело.