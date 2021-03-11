В суд передано дело туляка, который насиловал падчерицу

Ленинский районный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 40-летнего Станислава Гусельникова. Мужчина обвиняется в «половом сношении с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста».

Напомним, 30 октября 2020 года в Туле полицейские задержали ранее судимого обвиняемого. Он скрывался от органов следствия с 28 сентября, в тот день он сбежал вместе с беременной 13-летней падчерицей – учащейся специнтерната. Девочка добровольно ушла за ним на глазах у матери. Возможно, школьница забеременела именно от отчима.

Через несколько дней после случившегося мама школьницы поделилась подробностями исчезновения с корреспондентами Myslo.

1 октября стало известно, что девочка найдена и доставлена в отдел полиции «Ленинский». Спустя пару недель после возвращения домой у нее произошел выкидыш. Гусельников же месяц скрывался в одном из дачных кооперативов неподалеку от Тулы.

Первое заседание по делу Гусельникова состоится 15 марта в 14.30.