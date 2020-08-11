В Тульской области за неделю почти 42 тысячи водителей нарушили скоростной режим

Фото УГИБДД по Тульской области.

С 3 по 9 августа сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили 44397 нарушений Правил дорожного движения, среди которых наиболее частое — превышение скорости. За это к ответственности привлекли 41716 водителей.

Кроме того, 126 человек получили штрафы за нарушение требований к перевозке детей, 94 — за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.

Также инспекторам ГИБДД попались за рулем 20 автомобилистов, ранее лишенных водительских прав.

А 82 водителям выписали протоколы за пьяную езду.

В ГИБДД сообщили, что за неделю 240 транспортных средств перемещено на специализированную стоянку.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите эту информацию в дежурную часть ГИБДД.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД

по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02,

по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54,

горячая линия «Нетрезвый водитель» 32−38−38,

для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.

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