новости
новости
Регистрация
В Тульской области за неделю почти 42 тысячи водителей нарушили скоростной режим
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области за неделю почти 42 тысячи водителей нарушили скоростной режим

На нарушителей составлены протоколы.

С 3 по 9 августа сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили 44397 нарушений Правил дорожного движения, среди которых наиболее частое — превышение скорости. За это к ответственности привлекли 41716 водителей.

Кроме того, 126 человек получили штрафы за нарушение требований к перевозке детей, 94 — за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.

Также инспекторам ГИБДД попались за рулем 20 автомобилистов, ранее лишенных водительских прав.

А 82 водителям выписали протоколы за пьяную езду.

В ГИБДД сообщили, что за неделю 240 транспортных средств перемещено на специализированную стоянку.

 

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите эту информацию в дежурную часть ГИБДД.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД
  • по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02,
  • по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54,
  • горячая линия «Нетрезвый водитель» 32−38−38,
  • для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.
 

Читайте также по теме:

Какие нарушения ПДД будут фиксировать новые камеры на проспекте Ленина в Туле

«Пьяные» ДТП в Тульской области в цифрах и фактах — инфографика Myslo

Каждое шестое ДТП в Тульской области случается по вине пьяного водителя

Массовые рейды ГИБДД: тульских водителей проверят в режиме «стоп-поток»

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:42 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ГИБДДГосавтоинспекциянарушения ПДД

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области стартует проект по сбору электроники
В Тульской области стартует проект по сбору электроники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.