Открывается набор в Детскую театральную школу-студию «ЭРМИТАЖик»

В театральной студии дети познакомятся с интересными людьми, смогут раскрыть свой потенциал и просто весело проведут время. Здесь не готовят профессиональных актеров и режиссеров, а помогают детям исполнять мечты.

В школе преподают актерское мастерство и технику речи, хореографию, вокал, цирковое искусство, сценическое движение. Занятия идут по уникальным авторским методикам, разработанным с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

В студию набирают детей с 7 до 14 лет.

Прослушивания проходят ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11.00 до 15.00.

Запись по тел. +7 (953) 186-73-14.