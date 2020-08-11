Открывается набор в Детскую театральную школу-студию «ЭРМИТАЖик»
Набор 2020/2021 учебный год начинается 17 августа.
В театральной студии дети познакомятся с интересными людьми, смогут раскрыть свой потенциал и просто весело проведут время. Здесь не готовят профессиональных актеров и режиссеров, а помогают детям исполнять мечты.
В школе преподают актерское мастерство и технику речи, хореографию, вокал, цирковое искусство, сценическое движение. Занятия идут по уникальным авторским методикам, разработанным с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
В студию набирают детей с 7 до 14 лет.
Прослушивания проходят ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11.00 до 15.00.
Запись по тел. +7 (953) 186-73-14.
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