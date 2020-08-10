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Какие нарушения ПДД будут фиксировать новые камеры на проспекте Ленина в Туле

Какие нарушения ПДД будут фиксировать новые камеры на проспекте Ленина в Туле

Стационарные комплексы могут выявлять более 20 видов нарушений.

В областном центре появились новые камеры — стационарные комплексы автоматической фотовидеофиксации ПДД «АвтоУраган ВСМ2-М». Их установили в местах концентрации ДТП, список которых был сформирован по итогам прошлого года. 

Как рассказали Myslo в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, эти камеры фиксируют более 20 видов нарушений ПДД, среди которых превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение правил проезда перекрестков, расположения транспортных средств на проезжей части, требований дорожных знаков и разметки и др.

Галерея
Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 1
Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 2
Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 3
Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 4
Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 5
Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 6
Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 7
Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 8
Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 9
Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 10
Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 11
Новые камеры на проспекте Ленина, Фото: 12
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Новые комплексы появились на девяти перекрестках:

  • пр. Ленина и ул. Пушкинская,
  • пр. Ленина и ул. Первомайская,
  • пр. Ленина и ул. Жаворонкова,
  • пр. Ленина и ул. Агеева,
  • пр. Ленина и ул. 9 Мая,
  • пр. Ленина и ул. Генерала Маргелова,
  • пр. Ленина и ул. Скуратовская,
  • ул. Ложевая и ул. Кирова,
  • Красноармейский пр. и ул. Дмитрия Ульянова.

В минтрансе напомнили, что только неукоснительное соблюдение ПДД может гарантировать безопасность на дорогах и поможет избежать штрафов.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:45 +2
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