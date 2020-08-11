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В Тульской области стартует проект по сбору электроники

В Тульской области стартует проект по сбору электроники

Тульское отделение «ЭКА» инициировало ежемесячные акции «ЭлектроТула» и «ЭлектроНовомосковск» по сбору электроники.

Проект реализуется при поддержке компании «Вторма71». По мере накопления электроника отправится на переработку на заводы «Корпорации Экополис». 


В рамках проекта принимаются:

  • мелкая и крупная бытовая техника;
  • кабели и провода;
  • компьютерное оборудование;
  • DVD-плееры;
  • клавиатуры;
  • звуковое оборудование;
  • серверы;
  • телефоны и т. д.

«Все, что заряжается от розетки и работает на батарейках».

 

Тула


Дата первого сбора — 15 августа 2020 года.

Время сбора — 10.00 — 11.30

Место: возле деревянной будки на автостоянке Ликерки Лофт (проспект Ленина, 85), которая ближе к «СПАРу».

Новомосковск

Дата сбора — 22 августа 2020 года.

Время и место сборов:

Трудовые резервы, 71, рядом с остановкой — 11.00-11.30
Московская, 10 (рядом с ДК) — 12.00-12.30
Генерала Белова, 3 — 13.00-13.30


Для тех, кто хочет сдать крупную бытовую технику, но не может довезти до назначенного места, организаторы создали анкету, которую необходимо заполнить.

 
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