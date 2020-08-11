В Тульской области стартует проект по сбору электроники
Тульское отделение «ЭКА» инициировало ежемесячные акции «ЭлектроТула» и «ЭлектроНовомосковск» по сбору электроники.
Проект реализуется при поддержке компании «Вторма71». По мере накопления электроника отправится на переработку на заводы «Корпорации Экополис».
В рамках проекта принимаются:
- мелкая и крупная бытовая техника;
- кабели и провода;
- компьютерное оборудование;
- DVD-плееры;
- клавиатуры;
- звуковое оборудование;
- серверы;
-
телефоны
и т. д.
«Все, что заряжается от розетки и работает на батарейках».
Дата первого сбора — 15 августа 2020 года.
Время сбора — 10.00 — 11.30
Место: возле деревянной будки на автостоянке Ликерки Лофт (проспект Ленина, 85), которая ближе к «СПАРу».
Дата сбора — 22 августа 2020 года.
Время и место сборов:
Трудовые резервы, 71, рядом с остановкой — 11.00-11.30
Московская, 10 (рядом с ДК) — 12.00-12.30
Генерала Белова, 3 — 13.00-13.30
Для тех, кто хочет сдать крупную бытовую технику, но не может довезти до назначенного места, организаторы создали анкету, которую необходимо заполнить.