В Тульской области стартует проект по сбору электроники

Тульское отделение «ЭКА» инициировало ежемесячные акции «ЭлектроТула» и «ЭлектроНовомосковск» по сбору электроники.

Проект реализуется при поддержке компании «Вторма71». По мере накопления электроника отправится на переработку на заводы «Корпорации Экополис».



В рамках проекта принимаются:

мелкая и крупная бытовая техника;

кабели и провода;

компьютерное оборудование;

DVD-плееры;

клавиатуры;

звуковое оборудование;

серверы;

телефоны и т. д.

«Все, что заряжается от розетки и работает на батарейках».

Тула



Дата первого сбора — 15 августа 2020 года.

Время сбора — 10.00 — 11.30

Место: возле деревянной будки на автостоянке Ликерки Лофт (проспект Ленина, 85), которая ближе к «СПАРу».

Новомосковск

Дата сбора — 22 августа 2020 года.

Время и место сборов:

Трудовые резервы, 71, рядом с остановкой — 11.00-11.30

Московская, 10 (рядом с ДК) — 12.00-12.30

Генерала Белова, 3 — 13.00-13.30



Для тех, кто хочет сдать крупную бытовую технику, но не может довезти до назначенного места, организаторы создали анкету, которую необходимо заполнить.