новости
новости
Регистрация
В Тульской области за праздники более 10 тысяч водителей нарушили ПДД
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за праздники более 10 тысяч водителей нарушили ПДД

Самое частое нарушение – превышение скорости.

С 6 по 9 марта сотрудники Тульской Госавтоинспекции работали в усиленном режиме. За это время было выявлено 10691 нарушений Правил дорожного движения:
 
  • 9065 водителей привлечены к административной ответственности за превышение скорости,
  • 94 водителя — за нарушение требований к перевозке детей,
  • 116 — за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения,
  • 76 — за тонированные стекла,
  • 73 — за пьяную езду.
136 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку.
Кроме того, сотрудникам ГИБДД попались 12 водителей, которые ранее были лишены прав.
 

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что ПДД должны неукоснительно соблюдаться всеми участниками движения без исключения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание.
 
Также Гоставтоинспекция напоминает: если вы заметили в темное время суток на федеральной или региональной трассе вне населенного пункта пешехода либо вам достоверно известно о факте управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщайте об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД:
 
  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02,
  • дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 11:28 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
нарушение ПДДпревышение скороститульская Госавтоинспекция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пьяный туляк угнал у приятеля Ford Focus, чтобы покататься по ночному городу
Пьяный туляк угнал у приятеля Ford Focus, чтобы покататься по ночному городу
Кто в Тульской области зарабатывает больше всех?
Кто в Тульской области зарабатывает больше всех?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.