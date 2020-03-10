Фото из архива Myslo.
В Тульской области за праздники более 10 тысяч водителей нарушили ПДД
Самое частое нарушение – превышение скорости.
С 6 по 9 марта сотрудники Тульской Госавтоинспекции работали в усиленном режиме. За это время было выявлено 10691 нарушений Правил дорожного движения:
- 9065 водителей привлечены к административной ответственности за превышение скорости,
- 94 водителя — за нарушение требований к перевозке детей,
- 116 — за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения,
- 76 — за тонированные стекла,
- 73 — за пьяную езду.
136 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку.
Кроме того, сотрудникам ГИБДД попались 12 водителей, которые ранее были лишены прав.
Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что ПДД должны неукоснительно соблюдаться всеми участниками движения без исключения.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание.
Также Гоставтоинспекция напоминает: если вы заметили в темное время суток на федеральной или региональной трассе вне населенного пункта пешехода либо вам достоверно известно о факте управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщайте об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД:
- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02,
- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.
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