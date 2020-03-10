В Тульской области за праздники более 10 тысяч водителей нарушили ПДД

Фото из архива Myslo.

С 6 по 9 марта сотрудники Тульской Госавтоинспекции работали в усиленном режиме. За это время было выявлено 10691 нарушений Правил дорожного движения:

9065 водителей привлечены к административной ответственности за превышение скорости,

94 водителя — за нарушение требований к перевозке детей,

116 — за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения,

76 — за тонированные стекла,

73 — за пьяную езду.

136 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку.

Кроме того, сотрудникам ГИБДД попались 12 водителей, которые ранее были лишены прав.

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что ПДД должны неукоснительно соблюдаться всеми участниками движения без исключения.