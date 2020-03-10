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Кто в Тульской области зарабатывает больше всех?

Кто в Тульской области зарабатывает больше всех?

Традиционно это работники финансовой и страховой сферы. Посмотрим на их среднестатистическую зарплату.

Туластат опубликовал данные по среднемесячной зарплате в нашем регионе за предыдущий год. Согласно статистике, больше всех зарабатывали работники финансовой и страховой сферы — бухгалтера, финансисты, страховщики и т. д. Средняя заработная плата за 2019 год у них составила 61919,7 рублей.

Меньше всех заработок у сотрудников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса — 21817,10 рублей за указанный период.

Более подробную информацию смотрите в нашей таблице:

Название 2019 г. декабрь 2019 г.
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство		 33027,2 34312,2
добыча полезных ископаемых 37893,2 44338,6
обрабатывающие производства 42096,1 48089,6
обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха		 44307 58470,5
водоснабжение 28616,3 31011,5
строительство 32095,2 32040,9
торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов		 28013,5 29155,6
транспортировка и хранение 35313,1 38749,6
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания		 21817,1 22972,8
деятельность в области информации
и связи		 46704,2 75386,1
деятельность финансовая и страховая 61919,7 119520
деятельность по операциям
с недвижимостью		 25349,3 30570,6
деятельность профессиональная,
научная, техническая		 49852,8 68315,8
деятельность административная и
сопутствующие доп. услуги		 24859,5 27496,4
гос. управление и обеспечение
военной безопасности; соц. обеспечение		 42588,9 78555,5
образование 29260,4 35732,5
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг		 35653,2 38302
деятельность в области
культуры, спорта и организации досуга и развлечений		 47707,2 59183,8
предоставление прочих видов услуг 22020,5 24726,3
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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 10:39 +2
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