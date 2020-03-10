Кто в Тульской области зарабатывает больше всех?

Традиционно это работники финансовой и страховой сферы. Посмотрим на их среднестатистическую зарплату.

Туластат опубликовал данные по среднемесячной зарплате в нашем регионе за предыдущий год. Согласно статистике, больше всех зарабатывали работники финансовой и страховой сферы — бухгалтера, финансисты, страховщики и т. д. Средняя заработная плата за 2019 год у них составила 61919,7 рублей.

Меньше всех заработок у сотрудников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса — 21817,10 рублей за указанный период.

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