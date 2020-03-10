Кто в Тульской области зарабатывает больше всех?
Традиционно это работники финансовой и страховой сферы. Посмотрим на их среднестатистическую зарплату.
Туластат опубликовал данные по среднемесячной зарплате в нашем регионе за предыдущий год. Согласно статистике, больше всех зарабатывали работники финансовой и страховой сферы — бухгалтера, финансисты, страховщики
Меньше всех заработок у сотрудников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса — 21817,10 рублей за указанный период.
Более подробную информацию смотрите в нашей таблице:
|Название
|2019 г.
|декабрь 2019 г.
|
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство
|33027,2
|34312,2
|добыча полезных ископаемых
|37893,2
|44338,6
|обрабатывающие производства
|42096,1
|48089,6
|
обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха
|44307
|58470,5
|водоснабжение
|28616,3
|31011,5
|строительство
|32095,2
|32040,9
|
торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
|28013,5
|29155,6
|транспортировка и хранение
|35313,1
|38749,6
|
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
|21817,1
|22972,8
|
деятельность в области информации
и связи
|46704,2
|75386,1
|деятельность финансовая и страховая
|61919,7
|119520
|
деятельность по операциям
с недвижимостью
|25349,3
|30570,6
|
деятельность профессиональная,
научная, техническая
|49852,8
|68315,8
|
деятельность административная и
сопутствующие доп. услуги
|24859,5
|27496,4
|
гос. управление и обеспечение
военной безопасности; соц. обеспечение
|42588,9
|78555,5
|образование
|29260,4
|35732,5
|
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
|35653,2
|38302
|
деятельность в области
культуры, спорта и организации досуга и развлечений
|47707,2
|59183,8
|предоставление прочих видов услуг
|22020,5
|24726,3