Пьяный туляк угнал у приятеля Ford Focus, чтобы покататься по ночному городу

В полицию с заявлением об угоне обратился житель Тулы. По предварительным данным, он распивал спиртное со знакомым вечером 8 марта. Затем приятель без согласия законного владельца забрал ключи от автомобиля Ford Focus и уехал.

- При проведении мероприятий полицейские обнаружили машину, а затем и подозреваемого в противоправном деянии. 24-летний неработающий ранее судимый житель Большой Тулы признался в содеянном, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Предположительно, пьяный молодой человек просто захотел покататься по ночному городу в праздник, поэтому и угнал машину.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ.