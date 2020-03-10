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Пьяный туляк угнал у приятеля Ford Focus, чтобы покататься по ночному городу

Пьяный туляк угнал у приятеля Ford Focus, чтобы покататься по ночному городу

Происшествие случилось 8 марта.

В полицию с заявлением об угоне обратился житель Тулы. По предварительным данным, он распивал спиртное со знакомым вечером 8 марта. Затем приятель без согласия законного владельца забрал ключи от автомобиля Ford Focus и уехал.

- При проведении мероприятий полицейские обнаружили машину, а затем и подозреваемого в противоправном деянии. 24-летний неработающий ранее судимый житель Большой Тулы признался в содеянном, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Предположительно, пьяный молодой человек просто захотел покататься по ночному городу в праздник, поэтому и угнал машину.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ.

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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 11:49 +5
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