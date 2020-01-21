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Дебош в тульском кафе Tom Sawyer: стражам порядка предъявят обвинение в халатности
Стоп-кадр из видео.

Дебош в тульском кафе Tom Sawyer: стражам порядка предъявят обвинение в халатности

Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков.

Погром в тульском кафе Tom Sawyer случился 3 ноября 2019 года. Подвыпивший житель Московской области 29-летний Руслан С. начал агрессивно себя вести, но приехавшие сотрудники правоохранительных органов вместо задержания дебошира смотрели, как он ударил нескольких посетителей кафе.

Подробнее об этом читайте здесь.

По факту случившегося была назначена служебная проверка, итогом которой стало уголовное дело по статье «Халатность» в отношении прибывших стражей порядка.

– То, что случилось в кафе, – беспредел, – отметил Александр Стариков. – На выезд приехали сотрудники, находящиеся на содержании у государства и налогоплательщиков, которые обязаны были в силу своего предназначения пресечь действия дебошира. Но они этого не сделали. Мы усмотрели в действиях этих сотрудников признаки халатности, поскольку они ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. В связи с этим возбуждено уголовное дело и в ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении сотрудникам обвинения.

Кроме этого тульскому СУ СК РФ передано уголовное дело в отношении самого Руслана С., расследование ведется по статье 213 и 111 УК РФ – хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений. Он заключен под стражу. 

Сюжет: Дебош в кафе "Том Сойер"
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:34 +3
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