Дебош в тульском кафе Tom Sawyer: стражам порядка предъявят обвинение в халатности

Стоп-кадр из видео.

Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков.

Погром в тульском кафе Tom Sawyer случился 3 ноября 2019 года. Подвыпивший житель Московской области 29-летний Руслан С. начал агрессивно себя вести, но приехавшие сотрудники правоохранительных органов вместо задержания дебошира смотрели, как он ударил нескольких посетителей кафе.

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По факту случившегося была назначена служебная проверка, итогом которой стало уголовное дело по статье «Халатность» в отношении прибывших стражей порядка.

– То, что случилось в кафе, – беспредел, – отметил Александр Стариков. – На выезд приехали сотрудники, находящиеся на содержании у государства и налогоплательщиков, которые обязаны были в силу своего предназначения пресечь действия дебошира. Но они этого не сделали. Мы усмотрели в действиях этих сотрудников признаки халатности, поскольку они ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. В связи с этим возбуждено уголовное дело и в ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении сотрудникам обвинения.

Кроме этого тульскому СУ СК РФ передано уголовное дело в отношении самого Руслана С., расследование ведется по статье 213 и 111 УК РФ – хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений. Он заключен под стражу.