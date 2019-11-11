новости
новости
Регистрация
Дебош в тульском кафе Tom Sawyer: возбуждено уголовное дело
Стоп-кадр из видео.

Дебош в тульском кафе Tom Sawyer: возбуждено уголовное дело

Житель Московской области 29-летний Руслан С. стал героем популярного видео и – фигурантом уголовного расследования.

Погром в тульском кафе Tom Sawyer получил логичное уголовное продолжение. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ — хулиганство. 29-летний безработный Руслан С., житель Московской области, был задержан за совершение хулиганских действий.

Напомним, драка в кафе произошла в ночь на 3 ноября.

Myslo опубликовал видео, снятое очевидцами погрома. Больше всего пользователей возмутил тот факт, что приехавшие на место правоохранители не могли оперативно отреагировать на действия дебошира: в присутствии росгвардейцев и полиции мужчина успел ударить нескольких человек, в том числе начал пинать ногами упавшую на пол девушку.

Как стало известно Myslo, по факту произошедшего проводится служебная проверка. По ее результатам будет дана оценка действиям прибывших сотрудников правоохранительных органов.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:28 +2
Другие статьи по темам
Событие
Том Сойеркафепогром кафедрака
Место
Пролетарская набережнаяТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские боксерши покорили турнир «Гран-при Тулы»
Тульские боксерши покорили турнир «Гран-при Тулы»
В тройном ДТП на ул. Ложевой в Туле пострадал мужчина
В тройном ДТП на ул. Ложевой в Туле пострадал мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.