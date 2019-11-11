Дебош в тульском кафе Tom Sawyer: возбуждено уголовное дело

Стоп-кадр из видео.

Житель Московской области 29-летний Руслан С. стал героем популярного видео и – фигурантом уголовного расследования.

Погром в тульском кафе Tom Sawyer получил логичное уголовное продолжение. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ — хулиганство. 29-летний безработный Руслан С., житель Московской области, был задержан за совершение хулиганских действий.

Напомним, драка в кафе произошла в ночь на 3 ноября.

Myslo опубликовал видео, снятое очевидцами погрома. Больше всего пользователей возмутил тот факт, что приехавшие на место правоохранители не могли оперативно отреагировать на действия дебошира: в присутствии росгвардейцев и полиции мужчина успел ударить нескольких человек, в том числе начал пинать ногами упавшую на пол девушку.

Как стало известно Myslo, по факту произошедшего проводится служебная проверка. По ее результатам будет дана оценка действиям прибывших сотрудников правоохранительных органов.