За дебош в кафе Tom Sowyer «тульский Халк» получил пять лет лишения свободы

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Свою вину мужчина не признал.

Доказательства, собранные следственным отделом по Пролетарскому району Тулы СУ СК России по Тульской области признаны достаточными для вынесения приговора 28-летнему жителю Московской области.

Устроив дебош в кафе «Том Сойер», он обеспечил себе целый букет уголовных статей – ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», 3 эпизода по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» 5 эпизодов по ст. 116 УК РФ «Побои» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

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По ходатайству следователя во время следствия мужчина содержался под стражей. Своей вины он не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.