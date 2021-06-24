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Дело «тульского Халка» возвращено в суд первой инстанции

Дело «тульского Халка» возвращено в суд первой инстанции

Адвокат одного из потерпевших заметил неточность в протоколе.

Сегодня, 24 июня, в Тульском областном суде состоялась апелляция по делу «тульского Халка» Руслана Сурхаева. Напомним, Сурхаев и два его товарища были осуждены за дебош в кафе «Том Сойер» в 2019 году.
 
По нашей информации, сегодня данное дело было возвращено в суд первой инстанции для совершения процессуальных действий, предусмотренных статьями 323, 324, 325 ГПК РФ. Причиной для этого стало то, что адвокат потерпевших заметил неточность в одном из протоколов. 
 
Отметим, что один из осужденных вместе с Сурхаевым, Сергей Ахремюк, в настоящий момент является фигурантом другого уголовного дела. Ему вменяют многомиллионный ущерб Минобороны РФ. 
Сюжет: Дебош в кафе "Том Сойер"
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