Дело «тульского Халка» возвращено в суд первой инстанции
Адвокат одного из потерпевших заметил неточность в протоколе.
Сегодня, 24 июня, в Тульском областном суде состоялась апелляция по делу «тульского Халка» Руслана Сурхаева. Напомним, Сурхаев и два его товарища были осуждены за дебош в кафе «Том Сойер» в 2019 году.
По нашей информации, сегодня данное дело было возвращено в суд первой инстанции для совершения процессуальных действий, предусмотренных статьями 323, 324, 325 ГПК РФ. Причиной для этого стало то, что адвокат потерпевших заметил неточность в одном из протоколов.
Отметим, что один из осужденных вместе с Сурхаевым, Сергей Ахремюк, в настоящий момент является фигурантом другого уголовного дела. Ему вменяют многомиллионный ущерб Минобороны РФ.
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