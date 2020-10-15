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Пока он громил кафе, росгвардейцы скромно стояли: в Туле силовиков признали виновными в халатности

Пока он громил кафе, росгвардейцы скромно стояли: в Туле силовиков признали виновными в халатности

Четыре росгвардейца получили штрафы по 40-50 тысяч за то, что позволили «Халку» разнести полкафе. Речь, конечно, о дебоше в кафе Tom Sawyer.

Состоялся суд над четырьмя слишком нерешительными бойцами Росгвардии. Они признаны виновными в халатности: бездействовали, не остановили преступника. 
 
Напомним, в начале ноября прошлого года в кафе Tom Sawyer на Пролетарской набережной произошел погром. Очевидцы разместили в социальных сетях видео, после просмотра которого у многих возникли вопросы к работе сотрудников Росгвардии.
 
 
Как следует из комментариев за кадром, правоохранители приехали на вызов в составе нескольких экипажей, но оперативно отреагировать на действия нарушителя порядка почему-то не смогли. В присутствии стражей порядка дебошир успел ударить нескольких человек, в том числе начал пинать ногами упавшую на пол девушку. 
Почему стражи порядка не надели на дебошира наручники или хотя бы не вывели его на улицу, непонятно.
Самого дебошира уже осудили 1 октября. Он получил пять лет лишения свободы, но уже обжаловал приговор.
 
 

 

Сюжет: Дебош в кафе "Том Сойер"
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