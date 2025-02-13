«Тульского Халка» лишили российского гражданства из-за угрозы национальной безопасности и отправили на родину 

Видео: Тула.Экстремизм.

Об этом сообщает телеграм-канал «Тула.Экстремизм».

В Туле 33-летний Руслан Сурхаев лишен российского гражданства и депортирован в Туркменистан.

Напомним, в 2019 году Сурхаев устроил дебош в кафе «Том Сойер», чем обеспечил себе целый букет уголовных статей — ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», три эпизода по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», пять эпизодов по ст. 116 УК РФ «Побои» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

После освобождения «Халк» сколотил этническую преступную группировку и продолжил заниматься криминалом. В ноябре 2024 года правоохранительными органами уроженец Туркменистана был лишен российского гражданства как лицо, создающее угрозу национальной безопасности России.

А в феврале 2025 года Сурхаева депортировали в Туркменистан через аэропорт Домодедово с пожизненным запретом на въезд в РФ.