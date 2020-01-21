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В Туле стартует второй сезон Детской шахматной лиги

В Туле стартует второй сезон Детской шахматной лиги

Принять участие в нем могут дети не старше 14 лет.

В Туле стартует второй сезон Детской шахматной лиги (о результатах первого сезона читайте здесь). Помимо основного турнира будет запущен Первый дивизион ДШЛ, в котором смогут принять участие все желающие не старше 14 лет и с разрядом не выше первого юношеского.

Кроме призов, предусмотренных за каждый отдельно взятый турнир, в Первом дивизионе будут награждаться лучшие игроки по итогам месяца не только памятными призами, но и присвоением разрядов (не выше третьего спортивного). Победитель и призеры Первого дивизиона по итогам месяца получат возможность принять участие в Высшей лиге ДШЛ.

Турниры обоих дивизионов стартуют 26 января в 15.00. Подробнее читайте на сайте Тульской шахматной гостиной.

Кстати, у Детской шахматной лиги появился спонсор, который будет предоставлять призы и подарки призерам и победителям турниров.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:35 +1
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