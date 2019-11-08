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Скакал по столам и пинал посуду: очевидец снял на видео погром в тульском кафе
Фото: стоп-кадр из видео.

Скакал по столам и пинал посуду: очевидец снял на видео погром в тульском кафе

Мужчина продолжал дебоширить даже в присутствии правоохранителей.

В сети опубликовано видео, снятое очевидцем погрома в одном из кафе на Пролетарской набережной в Туле. Если верить комментариям за кадром, правоохранители приехали на вызов в составе нескольких экипажей, но оперативно отреагировать на действия нарушителя порядка почему-то не смогли.
 
В свою очередь, появление стражей порядка не смутило голого по пояс дебошира, который прыгал по столам и пинал столовые приборы в сторону людей в погонах.
 

По информации Myslo, мужчина всё же был задержан. При этом люди, с которыми у него произошел конфликт, не стали предъявлять ему претензий. 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:19 +11
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