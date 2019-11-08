Скакал по столам и пинал посуду: очевидец снял на видео погром в тульском кафе

Фото: стоп-кадр из видео.

В сети опубликовано видео, снятое очевидцем погрома в одном из кафе на Пролетарской набережной в Туле. Если верить комментариям за кадром, правоохранители приехали на вызов в составе нескольких экипажей, но оперативно отреагировать на действия нарушителя порядка почему-то не смогли.

В свою очередь, появление стражей порядка не смутило голого по пояс дебошира, который прыгал по столам и пинал столовые приборы в сторону людей в погонах.

По информации Myslo, мужчина всё же был задержан. При этом люди, с которыми у него произошел конфликт, не стали предъявлять ему претензий.