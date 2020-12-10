Взрыв на улице Болдина в Туле: виновный получил 13 с половиной лет строгого режима

Луин Аветисян не признал вину. «Как они доказывали?» – возмущался он в зале суда.

Завершено рассмотрение дела о взрыве на улице Болдина. Советский районный суд Тулы вынес приговор Луину Аветисяну. Мужчина признан виновным в ряде преступлений, в том числе покушении на убийство. Его судили с участием присяжных.

13 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима, штраф 150 тысяч рублей плюс ограничение свободы сроком на 1 год – таков был приговор.

В зале суда Луин Аветисян кричал, что не виновен, что настоящий подрывник на свободе, а у него самого серьезное заболевание и он скоро умрет.

Луин Аветисян обвинялся судом в покушении на убийство, незаконном изготовлении, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ. Ему вменяют совершение преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ.