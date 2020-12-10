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Взрыв на улице Болдина в Туле: виновный получил 13 с половиной лет строгого режима

Взрыв на улице Болдина в Туле: виновный получил 13 с половиной лет строгого режима

Луин Аветисян не признал вину. «Как они доказывали?» – возмущался он в зале суда.

Завершено рассмотрение дела о взрыве на улице Болдина. Советский районный суд Тулы вынес приговор Луину Аветисяну. Мужчина признан виновным в ряде преступлений, в том числе покушении на убийство. Его судили с участием присяжных.
 
13 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима, штраф 150 тысяч рублей плюс ограничение свободы сроком на 1 год – таков был приговор.
 
 
В зале суда Луин Аветисян кричал, что не виновен, что настоящий подрывник на свободе, а у него самого серьезное заболевание и он скоро умрет. 
 
Луин Аветисян обвинялся судом в покушении на убийство, незаконном изготовлении, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ. Ему вменяют совершение преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ.
 
 
Суд установил, что в период с октября 2018 года до ноября 2019 года подсудимый из-за неприязни к Ц. решил его убить. Он изготовил самодельное взрывное устройство, которое перевез в Тулу. Впоследствии он положил взрывчатку в пакете на землю возле водительской двери автомобиля будущей жертвы.
 
Утром 27 ноября 2019 года потерпевший подошел к своей машине, припаркованной в районе дома №106-а по ул. Болдина, и собирался сесть в салон. У двери автомобиля он увидел пакет, который мешал открыть дверь. Потерпевший взял его в руки, после чего произошел взрыв.
 
Аветисян вскоре был задержан и заключен под стражу. 
 
Вердиктом присяжных Аветисян признан не заслуживающим снисхождения. Меру пресечения суд оставил прежнюю – содержание под стражей. Приговор в законную силу пока не вступил.
 
 
Как известно Myslo, пострадавший получил травмы и ожоги лица, но его быстро выписали из больницы.
 

 

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Авторы: Артем Жильцов, Юлия Королева
Фотограф: Артем Жильцов
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