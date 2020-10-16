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Начался суд по делу о взрыве на улице Болдина в Туле

Начался суд по делу о взрыве на улице Болдина в Туле

Дело по обвинению Луина Аветисяна рассматривается с участием присяжных заседателей.

Луин Аветисян обвиняется судом в покушении на убийство, незаконном изготовлении, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ. Ему вменяют совершение преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ.
 
По версии следствия, в период с октября 2018 года до ноября 2019 года подсудимый из-за неприязни к Ц. решил его убить. Он изготовил самодельное взрывное устройство, которое перевез в Тулу. Впоследствии он положил взрывчатку в пакете на землю возле водительской двери автомобиля будущей жертвы.
 
Утром 27 ноября 2019 года потерпевший подошел к своей машине, припаркованной в районе дома №106-а по ул. Болдина, и собирался сесть в салон. У двери автомобиля он увидел пакет, который мешал открыть дверь. Потерпевший взял его в руки, после этого произошел взрыв.
 
 
Как известно Myslo, пострадавший получил травмы и ожоги лица. Но его быстро выписали из больницы.
 
Репортаж с места событий смотрите здесь.
 
 
Аветисян вскоре был задержан и заключен под стражу. В сентябре 2020 года дело по его обвинению направили в суд. Сейчас судья исследует доказательства стороны обвинения. Рассмотрение дела суд продолжит 19 октября.
 
 
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Взрыв на ул. Болдина, Фото: 1
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 2
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 3
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 4
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 5
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 6
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 7
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 8
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 9
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 10
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 11
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 12
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 13
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 14
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 15
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 16
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 17
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 18
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 19
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 20
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 21
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 22
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Взрыв на ул. Болдина, Фото: 26
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
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