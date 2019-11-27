Кредит на чужой паспорт: как тулякам защитить себя от чужих долгов

Случаи, когда мошенники, воспользовавшись паспортными данными ничего не подозревающего человека, оформляют на него заем, достаточно редки. Но даже мысленно не хочется оказаться на его месте.

Получить в банке кредит по чужому паспорту невозможно. Дело в том, что личность заемщика удостоверяется двумя сотрудниками банка, сканируется паспорт, и заявитель фотографируется.

Однако преступники могут оформить заем, когда личное присутствие в офисе компании не требуется.

Например, через сайт микрофинансовой организации, пусть и на сравнительно небольшую сумму. Как правило, добросовестные компании будут запрашивать фото или видео клиента на фоне паспорта, а также скан-копию паспорта, заверенную собственноручно или нотариусом. Однако не все сервисы онлайн-займов серьезно проверяют клиентов, у некоторых системы оценки заемщиков практически отсутствуют: заполнил анкету, указал паспортные данные и этого достаточно.

Если вам звонят из финансовой организации и сообщают о просроченных платежах по вашему кредиту или займу, который вы на самом деле не брали, значит, мошенники завладели вашими паспортными данными. Вам необходимо обратиться к кредитору и написать заявление, что вы договор не заключали и денег не получали.

Следует подчеркнуть, что ваша подпись в договоре подделана. Если паспорт был украден, приложите копию справки из полиции.

В этом же документе потребуйте, чтобы кредитор провел внутреннее расследование и прекратил требовать у вас долг по договору, который вы не заключали. Если в процессе расследования выяснится, что вы действительно не брали деньги, задолженность с вас спишут. Однако если же кредитор будет настаивать, что деньги взяли вы, подавайте иск в суд на компанию.

В любом случае, параллельно вам стоит обратиться с заявлением в полицию. Для этого запросите у кредитора заверенные копии документов, на основании которых выдан кредит или заем.

Если компания отказывается списывать задолженность и игнорирует явные доказательства вашей непричастности к долгу, напишите жалобу в интернет-приемную Банка России. Регулятор запросит у компании отчет о том, как она отреагировала на ваше заявление. Оставить его без внимания компания не сможет.