СК: Расследование взрыва на ул. Болдина в Туле во дворе займет еще несколько месяцев

На пресс-конференции руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков рассказал о том, как продвигается расследование взрыва, произошедшего утром 27 ноября в Туле напротив дома 106-а на улице Болдина. Напомним, взрыв прогремел возле припаркованного во дворе ВАЗ-2104, один человек госпитализирован с повреждениями лица.

По данному факту возбуждено дело по статье «Покушение на убийство». Подробнее о ЧП читайте здесь.

– Сегодняшняя фаза расследования преступления не позволяет раскрыть всех его деталей, к тому же способ совершения преступления специфичный. О мотивах преступления я тоже пока говорить не могу. Но полученные в ходе следствия доказательства и полученные оперативным путем сведения дают основания для предъявления обвинения и заключения под стражу конкретного лица.

Этот человек арестован, обвинения предъявлены, следствие находится в самой активной фазе. Как только оно будет завершено, мы подробно расскажем о проделанной работе.

Расследование займет еще несколько месяцев. Криминалистическую составляющую мы уже отработали, но еще остались экспертизы на предмет психического состояния обвиняемого.