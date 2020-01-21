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СК: Расследование взрыва на ул. Болдина в Туле во дворе займет еще несколько месяцев

СК: Расследование взрыва на ул. Болдина в Туле во дворе займет еще несколько месяцев

Подозреваемый арестован и ему предъявлено обвинение.

На пресс-конференции руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков рассказал о том, как продвигается расследование взрыва, произошедшего утром 27 ноября в Туле напротив дома 106-а на улице Болдина. Напомним, взрыв прогремел возле припаркованного во дворе ВАЗ-2104, один человек госпитализирован с повреждениями лица.

По данному факту возбуждено дело по статье «Покушение на убийство». Подробнее о ЧП читайте здесь.

– Сегодняшняя фаза расследования преступления не позволяет раскрыть всех его деталей, к тому же способ совершения преступления специфичный. О мотивах преступления я тоже пока говорить не могу. Но полученные в ходе следствия доказательства и полученные оперативным путем сведения дают основания для предъявления обвинения и заключения под стражу конкретного лица.

Этот человек арестован, обвинения предъявлены, следствие находится в самой активной фазе. Как только оно будет завершено, мы подробно расскажем о проделанной работе.

Расследование займет еще несколько месяцев. Криминалистическую составляющую мы уже отработали, но еще остались экспертизы на предмет психического состояния обвиняемого. 

Галерея
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 1
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 2
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 3
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 4
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 5
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 6
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 7
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 8
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 9
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 10
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 11
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 12
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 13
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 14
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 15
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 16
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 17
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 18
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 19
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 20
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 21
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 22
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Взрыв на ул. Болдина, Фото: 26
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Сюжет: Взрыв на ул. Болдина
Пострадавший от взрыва на ул. Болдина мужчина отпущен из больницы
Дежурная часть
Пострадавший от взрыва на ул. Болдина мужчина отпущен из больницы
27 ноября, в 16:14, 69 7343 8
Взрыв во дворе Тулы: возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство»
Дежурная часть
Взрыв во дворе Тулы: возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство»
27 ноября, в 12:58, 31 8889 9
Взрыв на ул. Болдина в Туле: эксперты обнаружили обломки взорвавшегося предмета
Дежурная часть
Взрыв на ул. Болдина в Туле: эксперты обнаружили обломки взорвавшегося предмета
27 ноября, в 11:54, 45 15507 9
Взрыв на ул. Болдина в Туле: саперы Росгвардии используют робота
Дежурная часть
Взрыв на ул. Болдина в Туле: саперы Росгвардии используют робота
27 ноября, в 10:35, 69 12004 7
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:45 0
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