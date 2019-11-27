Пострадавший от взрыва на ул. Болдина мужчина отпущен из больницы

Как стало известно Myslo, мужчину, пострадавшего после взрыва на ул. Болдина, отпустили из больницы. Он получил незначительные травмы.

Напомним, утром 27 ноября в Туле напротив дома 106-а на улице Болдина произошел взрыв. По имеющейся на настоящий момент информации, двое мужчин достали что-то из пакета, который лежал возле припаркованного во дворе отечественного автомобиля ВАЗ-2104. Что дальше произошло, сейчас пытаются установить правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», а также «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

По информации Myslo, пострадавший мужчина — гражданин Узбекистана. На ул. Болдина он снимает квартиру примерно год. «Четверка», возле которой был обнаружен пакет со взрывоопасным предметом, принадлежит указанному мужчине. Как стало известно Myslo, этот автомобиль он приобрел недавно.