В Туле в результате взрыва во дворе дома пострадал человек
На месте происшествия работают полиция, городская служба спасения, МЧС, ГИБДД, ФСБ и Росгвардия.
Утром 27 ноября в Туле напротив дома 106-а на улице Болдина прогремел взрыв. По имеющейся на настоящий момент информации, двое мужчин достали что-то из пакета, который лежал возле припаркованного во дворе отечественного автомобиля ВАЗ-2104.
Что дальше произошло, сейчас пытаются установить правоохранители. В данный момент известно, что пострадал один человек. У него повреждено лицо, он госпитализирован.
По словам очевидцев, первыми на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они оказали медпомощь пострадавшему до приезда скорой.
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