В Туле в результате взрыва во дворе дома пострадал человек

Утром 27 ноября в Туле напротив дома 106-а на улице Болдина прогремел взрыв. По имеющейся на настоящий момент информации, двое мужчин достали что-то из пакета, который лежал возле припаркованного во дворе отечественного автомобиля ВАЗ-2104.

Что дальше произошло, сейчас пытаются установить правоохранители. В данный момент известно, что пострадал один человек. У него повреждено лицо, он госпитализирован.

По словам очевидцев, первыми на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они оказали медпомощь пострадавшему до приезда скорой.