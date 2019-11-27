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В Туле в результате взрыва во дворе дома пострадал человек

В Туле в результате взрыва во дворе дома пострадал человек

На месте происшествия работают полиция, городская служба спасения, МЧС, ГИБДД, ФСБ и Росгвардия.

Утром 27 ноября в Туле напротив дома 106-а на улице Болдина прогремел взрыв. По имеющейся на настоящий момент информации, двое мужчин достали что-то из пакета, который лежал возле припаркованного во дворе отечественного автомобиля ВАЗ-2104.

Что дальше произошло, сейчас пытаются установить правоохранители. В данный момент известно, что пострадал один человек. У него повреждено лицо, он госпитализирован.

По словам очевидцев, первыми на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они оказали медпомощь пострадавшему до приезда скорой.

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Взрыв на ул. Болдина, Фото: 1
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 2
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 3
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 4
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 5
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 6
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 7
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 8
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 9
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 10
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 11
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 12
Взрыв на ул. Болдина, Фото: 13
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:55 +6
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