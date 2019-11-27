Туляк сделал предложение девушке в музее изобразительных искусств

Фото: https://vk.com/tula_museum_association.

Туляк сделал предложение своей девушке в необычном месте — в музее изобразительных искусств. Игорь заранее принес туда картину, где он и его избранница запечатлены в этот трогательный момент, и попросил сотрудников разместить ее в зале. Об этом сообщается в группе ВКонтакте «Тульское музейное объединение».

Молодой человек пригласил любимую вместе сходить в музей. Увидев работу в экспозиции, девушка очень удивилась. Игорь тут же встал на одно колено, вручил кольцо и попросил стать его женой. Конечно, любимая согласилась!

Отметим, что нередко туляки выбирают оригинальные способы сделать предложения любимым. Так, молодой человек попросил руки и сердца своей девушки, выстроив огромное сердце из автомобилей на парковке у ТЦ «Макси».

Еще был случай, когда туляк устроил целое шоу на набережной ради своей избранницы.

А накануне Дня святого Валентина тулячка сама сделала предложение парню. Из светящихся букв девушка выложила фразу «Женись на мне».