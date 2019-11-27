Взрыв во дворе Тулы: возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство»

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего.

По факту взрыва, случившегося утром 27 ноября в Туле напротив дома 106-а на улице Болдина, возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области сообщили, что отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы произошедшего.

По информации Myslo, двое мужчин достали что-то из пакета, который лежал возле припаркованного во дворе отечественного автомобиля ВАЗ-2104. После чего прогремел взрыв. В данный момент известно, что пострадал один человек. У него повреждено лицо, он госпитализирован.