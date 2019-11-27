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Взрыв во дворе Тулы: возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство»

Взрыв во дворе Тулы: возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство»

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего.

По факту взрыва, случившегося утром 27 ноября в Туле напротив дома 106-а на улице Болдина, возбуждено уголовное дело.  

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области сообщили, что отдел по расследованию особо важных дел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и мотивы произошедшего. 

По информации Myslo, двое мужчин достали что-то из пакета, который лежал возле припаркованного во дворе отечественного автомобиля ВАЗ-2104. После чего прогремел взрыв. В данный момент известно, что пострадал один человек. У него повреждено лицо, он госпитализирован.

Саперы Росгвардии место происшествия проверили с помощью робота, предназначенного для безопасного осмотра предметов, которые могут нанести вред окружающим.
 
На месте ЧП обнаружены обломки взорвавшегося предмета. Видно, что часть металлическая, а другая часть — либо пластиковая, либо из тонкого металла. Также на месте происшествия найдено несколько батареек.
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:58 +5
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