Срок упрощенного порядка оформления садовых и жилых домов ограничен

Такой порядок оформления строений на землях для садоводства действует до 1 марта 2021 года.

До 1 марта 2021 года допускается упрощенный порядок оформления садовых и жилых домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, напоминает Кадастровая палата по Тульской области.

В частности, кадастровый учет и регистрация прав на такие дома могут быть проведены на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен этот объект недвижимости, без направления уведомлений о планируемом строительстве (реконструкции) жилого или садового дома и об окончании их строительства (реконструкции). Правоустанавливающий документ на участок представляется только в случае, если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя на этот участок. При этом сведения о жилом или садовом доме указываются в техническом плане на основании проектной документации (при ее наличии) или декларации об объекте недвижимости.

«Постройки на садовом участке должны иметь определенные параметры. Например, в соответствии с Градостроительным кодексом объекты индивидуального жилищного строительства на садовых участках должны быть отдельно стоящими зданиями, состоять не более чем из трех надземных этажей и быть не выше 20 метров», — говорит директор Кадастровой палаты по Тульской области Светлана Васюнина.

При планировании строительства садовых и жилых домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, необходимо учитывать ограничения, установленные законодательством для садового земельного участка (например, в связи с нахождением такого участка в границах зоны с особыми условиями использования территорий).

Упрощенный порядок оформления прав, не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства, созданные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), в границах населенного пункта.

Для таких объектов требуется направлять в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство органы уведомления о планируемом строительстве (реконструкции) и об окончании строительства (реконструкции).

При этом правообладатели земельных участков, предназначенных для ИЖС или ЛПХ, в границах населенного пункта, на которых строительство (или реконструкция) жилого дома начато до 4 августа 2018 года без получения разрешения на строительство, имеют право до 1 марта 2021 года направить уведомление о начале строительства в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство государственный орган власти.