БК «Арсенал» выиграл второй матч Евразийской лиги

Фото из архива Myslo.

26 ноября в Туле состоялась вторая домашняя игра БК «Арсенал» в рамках Евразийской баскетбольной лиги. Соперником у оружейников был вице-чемпион чемпионата Армении БК «Урарту». До этого команды два раза встречались и в обоих матчах сильнее был ереванский клуб.

Туляки обыграли оппонентов со счетом 98:90 (25:16; 20:27; 29:23; 24:24).

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», самыми результативными у оружейников стали Павел Сизов (33 очка и 5 подборов), а также Евгений Маринин (20 очков и 9 передач). Артем Попов собрал больше всех подборов — 8 - и набрал 17 очков.

Следующий матч в рамках Евразийской лиги «Арсенал» проведет дома с «Барсы-Атырау» из Казахстана.

Отметим, что международный баскетбол вернулся в Тулу спустя много лет. Матчем-открытием стал поединок «Арсенала» с «Арагацем» из Еревана. Большой фоторепортаж с игры смотрите здесь.