В Алексине полицейский-стажер застрелил мужчину

По неофициальной информации, еще один человек был ранен.

Как стало известно Myslo, накануне в Алексине Тульской области полицейский-стажер в ходе конфликта устроил стрельбу из карабина «Сайга».

По нашей информации, в результате происшествия один человек был убит, а второй пострадавший был тяжело ранен и сейчас находится в реанимации.

По неофициальной информации, инцидент произошел днем 10 ноября. Также известно, что стрелявший ранее проходил службу в специальном подразделении, а в настоящее время стажировался на инспектора ДПС.

Подробности случившегося выясняются.