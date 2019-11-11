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В Алексине полицейский-стажер застрелил мужчину

В Алексине полицейский-стажер застрелил мужчину

По неофициальной информации, еще один человек был ранен.

Как стало известно Myslo, накануне в Алексине Тульской области полицейский-стажер в ходе конфликта устроил стрельбу из карабина «Сайга».
 
По нашей информации, в результате происшествия один человек был убит, а второй пострадавший был тяжело ранен и сейчас находится в реанимации.
 
По неофициальной информации, инцидент произошел днем 10 ноября. Также известно, что стрелявший ранее проходил службу в специальном подразделении, а в настоящее время стажировался на инспектора ДПС.
 
Подробности случившегося выясняются.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:51 +4
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Место
АлексинТульская область

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