«Арсенал» – «Зенит»: обидное поражение и чудеса от Егора Шамова

Несмотря на все неудачи последних двух месяцев в Туле верили, что «Арсенал» может на равных побиться с лучшей командой России. И в общем-то эти предположения сбылись. Останутся в памяти и подвиги Шамова, и великолепный момент Кангвы. Но победил, к сожалению, «Зенит».

Прежде чем говорить об игре с «Зенитом», несколько слов о другом, очень показательном для всех нас матче, который состоялся за несколько часов до тульского. Бились «Оренбург» с «Уфой». Бились не на жизнь, а на смерть. Общими усилиями в течение девяноста минут нанесли на пару аж два удара по воротам. Два! Самые горячие моменты игры – эпизоды с неназначенными пенальти в ворота «Уфы» после игры рукой защитника в своей штрафной. Всё, чтоб было достойно отдельного упоминания после девяноста минут.

После матча всегда афористичный главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев метко заметил, что футбол заключается не в забивании голов. Или не только в забивании. Имея в виду, вероятно, что главная цель – кто больше наберет очков. И с этой точки зрения игра команды главного тренера вполне устроила. 0:0 – это хоть полшага, но вперед. Даже с двумя ударами на двоих за весь матч.

Смотреть такой футбол – тоска, полтора часа вычеркнутого из жизни времени. Наверное, потому его и показывают исключительно на платном канале, для утонченных ценителей. Но он приносит результат.

Вот в этом и вопрос. «Уфа» своим незабиванием голов имеет столько же сейчас очков, сколько и «Арсенал». У «Оренбурга» – всего на одно очко меньше. Исходя из того, что в ближайших турах «Арсенал» ждут игры исключительно с суперсоперниками, есть вероятность того, что и «Оренбург», и «Уфа» до зимы нас обойдут. А может, и не только они. Значит ли это, что не надо гоняться за журавлем в небе, а стараться твердо держать свою синицу в виде 0:0 в руках? Ответ очевиден, конечно. Все мы хотим видеть яркий, атакующий «Арсенал». Примерно такой, какой был год назад примерно в это же время, когда всем лидерам было в Туле очень несладко.

И как бы мы ни ругали последнее время свою команду, она от этой философии – играть для зрителей – не отошла. Да, что-то не получалось, складывалось не в нашу пользу. Но, между прочим, игрой с «Зенитом» оборвалась весьма показательная серия – в этом матче «Арсенал» впервые не смог забить сопернику в играх чемпионата на своем поле. О гроссмейстерских 0:0 речи не шло ни разу.

Хотя да, положительный результат это приносит далеко не всегда. Собственно, всё как в жизни: чем выше мы хотим подпрыгнуть по служебной лестнице, тем больше щелчков по носу по пути получаем. И наоборот – когда не высовываешься, живешь спокойно, и ругать-то тебя особо не за что.

«Арсенал» в игре с «Зенитом», конечно, большое внимание уделил обороне. А как по-другому?

И «Лейпциг» вот недавно с «Зенитом» в Лиге чемпионов тоже в первую очередь обезопасил свои ворота, но никто не назовет это автобусом. Потому что футбол действительно еще и в том, чтобы не пропустить в свои ворота. При этом по максимуму «Арсенал» попытался выстроить так свою игру, чтобы шансы отличиться были не только у «Зенита».

Гости к этому факту отнеслись с максимальным уважением. По телевизионной статистике процент владения мячом в этой игре был совсем не автобусный – у «Арсенала» он был даже выше, чем у питерцев, – 51 против 49. И по количеству ударов по воротам обе команды были на уровне – 14 у туляков, 17 у футболистов гостей, на двоих – 31. 31, а не 2! В общем, было на что посмотреть, притом что феерические возможности для взятия ворот можно по пальцам пересчитать. Хотя они получились такими, что будут долго еще вспоминаться.

Спасение в первом тайме Егора Шамова сделало его, несмотря на поражение команды, лучшим игроком матча. Между прочим, второй раз подряд. Более фееричного дебюта в «Арсенале» трудно припомнить. Разве что Павла Шишкина, который уже в своей дебютной игре забил два мяча из четырех. Да, отчасти Шамову повезло с тем, что на добивании Иванович не сумел переправить мяч в сетку из убойной ситуации. Но любое везение надо заслужить. Парировав первый удар, Шамов остался в игре и тут же встал стеной на пути удара капитана «Зенита».

Свой супершанс «Арсенал» получил примерно на той же минуте второго тайма, когда Кангва выбежал один в один с Кержаковым, но уже голкипер гостей сыграл выше всяких похвал. А голевую передачу замбийцу выкатил, между прочим, Ткачев, которого многие болельщики в последнее время почему-то дежурно упрекают за отсутствие формы. Между тем после кубковой игры в Воронеже Ткачев-то как раз выглядит очень хорошо. Не очень получается с голами, зато неплохо идут дела с голевыми передачами. Вот и этот пас вполне мог перерасти в голевой, но хорош был голкипер «Зенита».

Оживился «Арсенал» и с возвращением Чаушича, который существенно добавил мобильности средней линии «Арсенала». К сожалению, в этом матче его хватило всего на один тайм. Вскоре после возобновления игры он получил травму и вынужден был покинуть поле. Что, по словам Игоря Черевченко, несколько сломало планы. «Арсенал» наигрывал две схемы, но преждевременный уход Чаушича спутал все карты. Хотя выход на усиление Ломовицкого во втором тайме так и так планировался. Ломовицкий, кстати, с ролью джокера справился. Он не только убыстрил игру, но и сделал ее более острой.

«Зенит» же реализовал свое преимущество в классе. Жиркову хватило одной передачи, чтобы вывести на оперативное пространство Караваева, тот прострелил на Азмуна, помешать которому было уже практически невозможно. Гол, конечно, мастерский, что и говорить. Но чем-то он напомнил и тульский мяч, которым в минувшем туре «Арсенал» отправил в нокаут в Москве «Спартак». Тогда была такая же передача на третьего, с завершающим точным пасом на гол партнеру. Так что мы тоже можем не хуже.

В оставшееся после забитого гола время «Зенит» наглядно показал, как бы он мог выстроить игру, не соверши на пятнадцатой минуте чудо-спасение Шамов. У питерцев прошли несколько весьма чувствительных для обороны «Арсенала» контратак, главным героем которых был, конечно же, Артём Дзюба. Но игроки «Зенита», видимо, в тот момент подспудно были уже уверены, что победу не отдадут, а потому в завершающей фазе сыграли несколько вальяжно.

«Арсенал» вполне мог за это их наказать. Практически вровень с финальным свистком капля все же продолбила камень зенитовской обороны, и Ломовицкий получил возможность нанести удар хоть и с острого угла, зато с близкой дистанции. Увы для переполненного стадиона – мяч полетел в надежно игравшего вратаря Кержакова. Пытался еще оказаться первым на отскоке Кангва, но это был не его день.

Характерно, что после матча Сергей Семак признал, что с «Арсеналом» было очень непросто. Немного странными, правда, выглядели рассуждения о том, что в первом тайме «Зенит» играл против ветра, а во втором по ветру, и было легче. Эта тема возникла после флеш-интервью Артёма Дзюбы в перерыве. Никаких особых видимых бонусов от того, что питерцы держались во втором тайме по ветру, с трибун видно не было. Но главному тренеру гостей всё равно пришлось в поддержку своей главной звезды немного порассуждать на тему о том, что мяч вполне могло сносить ветром и это мешало точности передач, зато способствовало ударам с дальней дистанции.

Игорь Черевченко назвал результат матча обидным для своей команды поражением: «В футболе так бывает – если ты не забиваешь, тебе забьют». Эти его слова можно воспринимать как признание в том, что «Арсенал» выходил на поле, имея задание не отбиваться, а победить. К сожалению, не всегда даже самые лучшие планы сбываются.

«Арсенал» – «Зенит» – 0:1

10 ноября. Тула. Центральный стадион, 16095 зрителей. Судьи Алексей Еськов (Москва), Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Валентин Мурашов (Москва).

Гол: Азмун (63, 0:1).

«Арсенал»: Шамов, Альварес, Беляев, Григалава, Денисов, Альварес, Чаушич (Ломовицкий, 49), Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Э. Кангва.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Жирков (Сутормин, 79), Ерохин (Дриусси, 46), Азмун, Дзюба (Кузяев, 90).

Предупреждения: Караваев (23), Альварес (54), Ткачев (69).

Удары (в створ): 7 (4) – 11 (4). Угловые: 3 – 8. Голевые моменты: 3 – 4.