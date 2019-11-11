В тульской школе девять учеников заболели пневмонией

Ранее в тульские СМИ обратились родители учеников ЦО №44, обеспокоенные повышенным уровнем заболеваемости пневмонией в школе.

Ситуацию прокомментировали региональные министерство здравоохранения и Роспотребнадзор.

Сообщается, что в Туле фиксируются единичные случаи пневмонии. Девять учеников разных классов ЦО №44 заболели в разное время. Шесть из них уже выписаны из стационара, двое готовятся к выписке, один — на стационарном лечении.

– Для предотвращения распространения заболевания медики городской больницы №2 ежедневно осматривают всех учеников школы. Сотрудников центра образования наблюдают медицинские работники городской больницы №10, — говорится в сообщении.

Пневмония — это острое инфекционно-воспалительное заболевание легких и нижних дыхательных путей. Его основная опасность заключается в том, что заразиться можно воздушно-капельным путем в местах массового пребывания людей. Отмечается длительный инкубационный период — до 21 дня от момента контакта с больным.

Главная причина пневмонии — простуда, с нее чаще всего и начинаются сезонные легочные проблемы. Начинаться болезнь может и без температуры, с обычного кашля. Как правило, заболевают пневмонией, если есть сопутствующая патология, хроническое заболевание или если несвоевременно начато лечение простуды.

Если ребенок заболел, не стоит отправлять его в школу. Нельзя заниматься самолечением — необходимо вызвать врача на дом или обратиться за медицинской помощью. Поставить диагноз, определить степень тяжести заболевания и правильно подобрать терапию может только врач.