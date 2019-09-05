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Суд вынес приговор 55 фанатам ЦСКА за беспорядки в Туле
Фото пользователя Myslo Анфиса_лисослон.

Суд вынес приговор 55 фанатам ЦСКА за беспорядки в Туле

20 человек были арестованы на срок от 3 до 5 суток.

В Центральный районный суд Тулы из отдела полиции «Центральный» поступило 55 административных протоколов в отношении болельщиков ЦСКА. 1 сентября, пребывая в нашем городе, фанаты нарушили три статьи КоАП РФ*.
 
Суд вынес следующие наказания: 20 человек получили административный арест от 3 до 5 суток; 33 — штрафы в размере от 1000 до 20000 рублей; еще двое отбудут обязательные работы от 40 до 90 часов.
 
Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.
 
Напомним, в день матча «Арсенал» — ЦСКА, 1 сентября, по ул. Первомайской в Туле прошла толпа из нескольких сотен болельщиков столичной команды. В нарушение правил дорожного движения толпа футбольных фанатов двигалась не только по тротуарам, но и по проезжей части, мешая движению транспорта. Периодически они взрывали петарды и поджигали файеры с цветным и черным дымом.
 

Кстати, за поведение болельщиков на трибунах Центрального стадиона КДК РФС оштрафовал ПФК ЦСКА на 80 тысяч рублей.
 
буква закона

*ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (передвижение в общественном месте, если массовое одновременное передвижение граждан в общественных местах повлекло нарушение общественного порядка),

ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу),

ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, при отсутствии в действиях уголовно наказуемого деяния).

 

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