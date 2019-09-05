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Экологическая акция в Туле: за вторсырье – билеты на аттракционы

Экологическая акция в Туле: за вторсырье – билеты на аттракционы

Рассказываем подробности мероприятия.

14 сентября с 12.00 до 15.00 в Центральном парке Тулы на площади Искусств пройдет акция по сбору вторичного сырья — «Больше не мусор». Участники получат билеты, дающие право бесплатно прокатиться на двух детских аттракционах.

Для этого необходимо принести в пункт сбора один из видов вторичного сырья в установленных организаторами объемах:

  • 1,5 кг пластика (бутылки из-под воды, газировки, емкости от бытовой химии, шампуней, гелей);
  • 10 кг макулатуры;
  • 1 кг металла (алюминиевых и/или жестяных банок);
  • 30 батареек;
  • 50 пластиковых крышечек.

При сдаче вторсырья предусмотрен взаимозачет. Отходы можно принести в различных пропорциях (1 кг пластика + 5 кг макулатуры, 15 батареек + 25 крышечек и т. д).

Также организаторы подготовили для участников акции экологические викторины, квесты и конкурсы, дающие возможность добрать баллы и получить билет на детские аттракционы.

Собранное на акции вторичное сырье будет отправлено на переработку.

Все вырученные от сдачи вторсырья средства организаторы передадут в Тульский благотворительный фонд «Не молчи!», помогающий детям с ограниченными возможностями здоровья.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:06 +3
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