Экологическая акция в Туле: за вторсырье – билеты на аттракционы

14 сентября с 12.00 до 15.00 в Центральном парке Тулы на площади Искусств пройдет акция по сбору вторичного сырья — «Больше не мусор». Участники получат билеты, дающие право бесплатно прокатиться на двух детских аттракционах.

Для этого необходимо принести в пункт сбора один из видов вторичного сырья в установленных организаторами объемах:

1,5 кг пластика (бутылки из-под воды, газировки, емкости от бытовой химии, шампуней, гелей);

10 кг макулатуры;

1 кг металла (алюминиевых и/или жестяных банок);

30 батареек;

50 пластиковых крышечек.

При сдаче вторсырья предусмотрен взаимозачет. Отходы можно принести в различных пропорциях (1 кг пластика + 5 кг макулатуры, 15 батареек + 25 крышечек и т. д).

Также организаторы подготовили для участников акции экологические викторины, квесты и конкурсы, дающие возможность добрать баллы и получить билет на детские аттракционы.

Собранное на акции вторичное сырье будет отправлено на переработку.

Все вырученные от сдачи вторсырья средства организаторы передадут в Тульский благотворительный фонд «Не молчи!», помогающий детям с ограниченными возможностями здоровья.