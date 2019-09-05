Экологическая акция в Туле: за вторсырье – билеты на аттракционы
Рассказываем подробности мероприятия.
14 сентября с 12.00 до 15.00 в Центральном парке Тулы на площади Искусств пройдет акция по сбору вторичного сырья — «Больше не мусор». Участники получат билеты, дающие право бесплатно прокатиться на двух детских аттракционах.
Для этого необходимо принести в пункт сбора один из видов вторичного сырья в установленных организаторами объемах:
- 1,5 кг пластика (бутылки из-под воды, газировки, емкости от бытовой химии, шампуней, гелей);
- 10 кг макулатуры;
- 1 кг металла (алюминиевых и/или жестяных банок);
- 30 батареек;
- 50 пластиковых крышечек.
При сдаче вторсырья предусмотрен взаимозачет. Отходы можно принести в различных пропорциях (1 кг пластика + 5 кг макулатуры, 15 батареек + 25 крышечек и т. д).
Также организаторы подготовили для участников акции экологические викторины, квесты и конкурсы, дающие возможность добрать баллы и получить билет на детские аттракционы.
Собранное на акции вторичное сырье будет отправлено на переработку.
Все вырученные от сдачи вторсырья средства организаторы передадут в Тульский благотворительный фонд «Не молчи!», помогающий детям с ограниченными возможностями здоровья.