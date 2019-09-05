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ЦСКА оштрафован на 80 тысяч рублей за файеры на тульских трибунах

ЦСКА оштрафован на 80 тысяч рублей за файеры на тульских трибунах

Игра армейцев с «Арсеналом» выдалась очень жаркой.

В Доме футбола состоялось заседание КДК РФС, на котором, в том числе, рассмотрели нарушения на матче «Арсенал» — ЦСКА. Напомним, игра состоялась в Туле 1 сентября.

– За использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию — оштрафовать ПФК ЦСКА на 80 000 рублей, – сообщается на сайте РФС.

Отметим, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу москвичей.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
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