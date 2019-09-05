ЦСКА оштрафован на 80 тысяч рублей за файеры на тульских трибунах
Игра армейцев с «Арсеналом» выдалась очень жаркой.
В Доме футбола состоялось заседание КДК РФС, на котором, в том числе, рассмотрели нарушения на матче «Арсенал» — ЦСКА. Напомним, игра состоялась в Туле 1 сентября.
– За использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию — оштрафовать ПФК ЦСКА на 80 000 рублей, – сообщается на сайте РФС.
Отметим, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу москвичей.
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