Футбольные фанаты ЦСКА угрожали тулякам, которые снимали их на видео

Полиция в это время находилась рядом, но, видимо не желая эскалации, не вмешивалась в происходящее.

Напомним, днем 1 сентября по ул. Первомайской в Туле прошла толпа из нескольких сотен болельщиков ЦСКА. В нарушение правил дорожного движения толпа футбольных фанатов двигалась не только по тротуарам, но и по проезжей части, мешая движению транспорта.



Периодически они взрывали петарды и поджигали фаеры с цветным и черным дымом. Некоторые из болельщиков находились в состоянии алкогольного опьянения.





Полиция в это время находилась рядом, но, видимо не желая эскалации, не вмешивалась в происходящее.



Отметим, что на части опубликованных в сети видео слышно, как футбольные фанаты угрожают тулякам, требуя прекратить снимать происходящее на камеры мобильных телефонов.