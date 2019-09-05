В Туле построят центр ядерной медицины для диагностики и лечения онкозаболеваний

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Тульской области.

5 сентября министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков и президент ГК «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов подписали соглашение о строительстве в Туле центра ядерной медицины и созданию централизованной клинико-диагностической лаборатории.

Позитронно-эмиссионная томография (или ПЭТ-КТ) — это инновационная методика, которая позволяет оценить работу отдельных органов и тканей человека в масштабах всего организма. Диагностика этим методом позволяет выбрать наиболее оптимальную тактику лечения онкологического заболевания.

Централизованная клинико-диагностическая лаборатория позволит повысить качество и оперативность диагностики, что приведет к выявлению онкологических заболеваний на более ранних стадиях.

– ПЭТ-КТ дает возможность обнаружить в организме опухолевые очаги небольших размеров, максимально рано диагностировать рецидивы и метастазы, проводить эффективную дифференциальную диагностику доброкачественных и злокачественных новообразований, — отметил Андрей Третьяков. — До сих пор тульские врачи направляют больных, нуждающихся в проведении ПЭТ-КТ, в Москву, Воронеж или Орёл. Сегодня мы наконец-то можем заявить о создании на территории Тульского региона собственного ПЭТ-центра.

Центр планируется разместить на территории Тульского областного онкологического диспансера.

Предполагается, что он начнет работать уже весной 2020 года. По словам Сергея Нотова, ежегодно здесь можно будет обследовать более 5 тысяч пациентов.

– В Тульской области появится единый комплекс диагностики онкологических заболеваний, как первичной — лабораторной, так и уточняющей — ПЭТ-КТ. Наша общая задача — сделать диагностику и лечение онкологических заболеваний доступными для жителей региона. Пациенты наших центров получают помощь в лечении онкологических заболеваний в рамках обязательного медицинского страхования, — говорит Сергей Нотов.

Сумма инвестиций в проект превышает 724 миллиона рублей.

ПЭТ-КТ — эффективный и современный метод диагностики онкологических заболеваний. Метод сочетает возможности позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной томографии (КТ) и позволяет оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне.

В первую очередь ПЭТ-КТ назначают для уточнения размеров опухоли, определения наличия либо отсутствия метастатического процесса в организме пациента. Метод дает возможность обнаружить малейшие опухолевые очаги заболевания и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований.

ПЭТ-КТ-диагностика позволяет выявить злокачественную опухоль размером от 4-5 мм и способна диагностировать опухолевые очаги, которые невозможно выявить с помощью других средств визуализации — УЗИ, рентгена, КТ, МРТ.

Диагностика показана пациентам с подтвержденным гистологическим исследованием онкологическим диагнозом либо с серьезными подозрениями на него в отдельных клинических случаях.

В 30% случаев по результатам ПЭТ-КТ-исследований врачи изменяют назначенное ранее лечение.