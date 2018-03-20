Смерть подростка в Туле: Подробности

Сегодня следственный комитет сообщил о проверке по факту обнаружения в Заречье тела подростка. Myslo стали известны подробности трагедии.

Как стало известно Myslo, 15-летний школьник из Заречья на днях подхватил простуду. Двое суток у него держалась высокая температура, но к врачу ни он, ни его родители не обращались. Еще через день состояние парня ухудшилось. Родители вызвали скорую помощь.

К моменту прибытия врачей мальчик умер. По предварительным данным, причиной смерти явилось хроническое врожденное заболевание почек. Возможно, на такой исход повлияло вирусное заболевание.

Ранее областной Роспотребнадзор сообщил о смерти тульского школьника от гриппа. В ведомстве отметили, что подросток не был привит против гриппа по причине отказа родителей. Ребенок находился в группе риска, так как страдал рядом хронических заболеваний.