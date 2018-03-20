Смерть подростка в Туле: Подробности
Сегодня следственный комитет сообщил о проверке по факту обнаружения в Заречье тела подростка. Myslo стали известны подробности трагедии.
Как стало известно Myslo, 15-летний школьник из Заречья на днях подхватил простуду. Двое суток у него держалась высокая температура, но к врачу ни он, ни его родители не обращались. Еще через день состояние парня ухудшилось. Родители вызвали скорую помощь.
К моменту прибытия врачей мальчик умер. По предварительным данным, причиной смерти явилось хроническое врожденное заболевание почек. Возможно, на такой исход повлияло вирусное заболевание.
Ранее областной Роспотребнадзор сообщил о смерти тульского школьника от гриппа. В ведомстве отметили, что подросток не был привит против гриппа по причине отказа родителей. Ребенок находился в группе риска, так как страдал рядом хронических заболеваний.
За прошедшую неделю в Тульской области зарегистрировано 12 892 случая заболевания гриппом и ОРВИ. Это выше эпидпорога на 68,6%. Эпидемический порог превышен среди всех возрастных групп.
Как сообщили Myslo в региональном Роспотребнадзоре, в настоящее время на территории области циркулируют все варианты гриппа: A (H3N2), В и А (H1N1) — так называемый свиной грипп.
По результатам лабораторного мониторинга наличие вирусов гриппа подтверждено у 84 больных, из них у семи человек — вирусы A (H3N2), у 16 человек — гриппа В, у 61 человека — А (H1N1).
В Тульской области перенесли школьные каникулы из-за эпидемии. Специалисты надеются, что к концу весенних каникул заболеваемость ОРВИ и гриппом пойдет на спад.
Как уберечься от гриппа, читайте в специальном материале Myslo.