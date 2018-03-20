В Тульской области паводок может подтопить до 76 жилых домов
Оперативную обстановку сообщает ГУ МЧС по региону.
В период весеннего паводка 2018 года прогнозируется затопление (подтопление) до 76 жилых домов частного сектора с населением до 148 человек в двух муниципальных образованиях Тульской области.
Это деревня Нижние Присады в Туле и село Дедилово Киреевского района, а также 20 низководных мостов в десяти муниципальных образованиях области (Белевском, Дубенском, Кимовском, Куркинском, Одоевском, Плавском, Суворовском и Щекинском районах, в Туле и Ефремове).
Спасатели прогнозируют, что может нарушиться прямое транспортное сообщение с 55 населенными пунктами.
Для проведения аварийно-спасательных работ в зонах подтопления создана группировка сил и средств Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ее общая численность – 6322 человека и 1306 единиц техники, 5 беспилотников, 85 плавсредств, в том числе сил и средств МЧС России — 2080 человек, 323 единицы техники, 5 беспилотных летательных аппаратов, 17 плавательных средств.
Также спланировано привлечение двух плавсредств от Тульского спасательного центра МЧС России для обеспечения переправы людей в районе населенного пункта с. Никольское Щекинского района и
Спланирована аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тульской области в количестве 100 человек, 15 единиц техники, из них три плавательных средств.
Для мониторинга паводковой обстановки будут привлекаться 23 оперативные группы.
К паводку в регионе готовятся уже сейчас:
6 марта по поручению губернатора Тульской области осуществлена проверка готовности территориального звена к прохождению весеннего паводка и проведен смотр сил и средств Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Проведено заседание межведомственной рабочей группы с привлечением представителей собственников водохранилищ об их работе в паводкоопасный период 2018 года.
Проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тульской области, на котором рассмотрен вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод в 2018 году.
Гидрологическая обстановка на территории Тульской области угроз возникновения ЧС не представляет.
Пронское, Советское, Черепетское, Шатское водохранилища провели предпаводковую сработку и подготовили свободные емкости.
На основных водотоках области толщина льда от 20 до 25 см, на малых закрытых водоемах – до 40 см.