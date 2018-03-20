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В Тульской области паводок может подтопить до 76 жилых домов

В Тульской области паводок может подтопить до 76 жилых домов

Оперативную обстановку сообщает ГУ МЧС по региону.

В период весеннего паводка 2018 года прогнозируется затопление (подтопление) до 76 жилых домов частного сектора с населением до 148 человек в двух муниципальных образованиях Тульской области.

Это деревня Нижние Присады в Туле и село Дедилово Киреевского района, а также 20 низководных мостов в десяти муниципальных образованиях области (Белевском, Дубенском, Кимовском, Куркинском, Одоевском, Плавском, Суворовском и Щекинском районах, в Туле и Ефремове).

Спасатели прогнозируют, что может нарушиться прямое транспортное сообщение с 55 населенными пунктами.

Для проведения аварийно-спасательных работ в зонах подтопления создана группировка сил и средств Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ее общая численность – 6322 человека и 1306 единиц техники, 5 беспилотников, 85 плавсредств, в том числе сил и средств МЧС России — 2080 человек, 323 единицы техники, 5 беспилотных летательных аппаратов, 17 плавательных средств.

Также спланировано привлечение двух плавсредств от Тульского спасательного центра МЧС России для обеспечения переправы людей в районе населенного пункта с. Никольское Щекинского района и с. Присады (Тула).

Спланирована аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тульской области в количестве 100 человек, 15 единиц техники, из них три плавательных средств.

Для мониторинга паводковой обстановки будут привлекаться 23 оперативные группы.

К паводку в регионе готовятся уже сейчас:

6 марта по поручению губернатора Тульской области осуществлена проверка готовности территориального звена к прохождению весеннего паводка и проведен смотр сил и средств Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 1
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 2
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 3
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 4
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 5
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 6
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 7
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 8
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 9
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 10
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 11
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 12
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 13
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 14
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 15
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 16
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 17
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 18
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 19
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 20
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 21
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 22
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 23
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 24
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 25
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 26
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 27
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 28
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 29
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 30
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 31
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 32
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 33
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 34
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 35
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 36
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 37
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 38
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 39
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 40
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 41
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 42
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 43
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 44
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 45
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 46
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 47
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 48
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 49
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 50
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 51
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 52
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 53
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 54
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 55
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 56
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 57
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 58
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 59
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 60
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 61
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 62
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 63
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 64
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 65
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 66
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 67
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 68
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 69
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 70
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 71
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 72
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 73
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 74
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 75
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 76
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 77
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 78
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 79
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 80
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 81
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Проведено заседание межведомственной рабочей группы с привлечением представителей собственников водохранилищ об их работе в паводкоопасный период 2018 года.

Проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тульской области, на котором рассмотрен вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод в 2018 году.

Гидрологическая обстановка на территории Тульской области угроз возникновения ЧС не представляет.

Пронское, Советское, Черепетское, Шатское водохранилища провели предпаводковую сработку и подготовили свободные емкости.

На основных водотоках области толщина льда от 20 до 25 см, на малых закрытых водоемах – до 40 см.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:53 +1
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