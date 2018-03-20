В Тульской области паводок может подтопить до 76 жилых домов

В период весеннего паводка 2018 года прогнозируется затопление (подтопление) до 76 жилых домов частного сектора с населением до 148 человек в двух муниципальных образованиях Тульской области.

Это деревня Нижние Присады в Туле и село Дедилово Киреевского района, а также 20 низководных мостов в десяти муниципальных образованиях области (Белевском, Дубенском, Кимовском, Куркинском, Одоевском, Плавском, Суворовском и Щекинском районах, в Туле и Ефремове).

Спасатели прогнозируют, что может нарушиться прямое транспортное сообщение с 55 населенными пунктами.

Для проведения аварийно-спасательных работ в зонах подтопления создана группировка сил и средств Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ее общая численность – 6322 человека и 1306 единиц техники, 5 беспилотников, 85 плавсредств, в том числе сил и средств МЧС России — 2080 человек, 323 единицы техники, 5 беспилотных летательных аппаратов, 17 плавательных средств.

Также спланировано привлечение двух плавсредств от Тульского спасательного центра МЧС России для обеспечения переправы людей в районе населенного пункта с. Никольское Щекинского района и с. Присады (Тула) .

Спланирована аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тульской области в количестве 100 человек, 15 единиц техники, из них три плавательных средств.

Для мониторинга паводковой обстановки будут привлекаться 23 оперативные группы.

К паводку в регионе готовятся уже сейчас:

6 марта по поручению губернатора Тульской области осуществлена проверка готовности территориального звена к прохождению весеннего паводка и проведен смотр сил и средств Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Проведено заседание межведомственной рабочей группы с привлечением представителей собственников водохранилищ об их работе в паводкоопасный период 2018 года.

Проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тульской области, на котором рассмотрен вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод в 2018 году.

Гидрологическая обстановка на территории Тульской области угроз возникновения ЧС не представляет.

Пронское, Советское, Черепетское, Шатское водохранилища провели предпаводковую сработку и подготовили свободные емкости.

На основных водотоках области толщина льда от 20 до 25 см, на малых закрытых водоемах – до 40 см.