Эпидемия гриппа в Туле и области: Что известно на сегодняшний день

Еще шесть групп в разных детсадах временно закрыты из-за эпидемии гриппа и ОРВИ.

На минувшей неделе (с 12 по 18 марта) в Тульской области отмечалось широкое распространение вирусов гриппа, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Всего за этот период лабораторно обследован 71 человек, доля вирусов гриппа в структуре положительных находок возросла до 91,3%.

Превалируют вирусы гриппа А (H1N1) – 73,9%, вирусы гриппа В составляют 13%.

По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано в 5-ти муниципальных образованиях Тульской области: Каменском, Новомосковском, Щекинском, Ясногорском районах и Туле.

Среди детей до 14 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 6 муниципальных образованиях: Веневский, Дубенский, Каменский, Щекинский, Ясногорский районы, Тула.

Среди жителей от 15 лет и старше – в 9 муниципальных образованиях: Веневский, Ефремовский, Кимовский, Киреевский, Новомосковский, Узловской, Щекинский, Ясногорский и Тула.

В школах Тульской области с целью снижения интенсивности эпидемического процесса по гриппу и ОРВИ и недопущения распространения заболеваний среди школьников и в соответствии с предложением Управления Роспотребнадзора по Тульской области перенесены сроки начала весенних каникул на более ранний срок.

В детских садах работают утренние фильтры, в течение февраля-марта выявлено и отстранено от посещения 2424 человека с клиническими проявлениями ОРВИ.

На сегодняшний день полностью закрыт один детский сад, в шести – закрыты отдельные группы.

С начала сентября 2017 года проверен 771 объект, в том числе за текущую неделю проверено 17 общественно значимых объектов, выявлены нарушения требований санитарного законодательства, составлено 188 протокола об административном правонарушении, в т.ч. 17 - на юридическое лицо.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06.