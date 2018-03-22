новости
новости
Регистрация
Эпидемия гриппа в Туле и области: Что известно на сегодняшний день

Эпидемия гриппа в Туле и области: Что известно на сегодняшний день

Еще шесть групп в разных детсадах временно закрыты из-за эпидемии гриппа и ОРВИ.

На минувшей неделе (с 12 по 18 марта) в Тульской области отмечалось широкое распространение вирусов гриппа, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Всего за этот период лабораторно обследован 71 человек, доля вирусов гриппа в структуре положительных находок возросла до 91,3%.
Превалируют вирусы гриппа А (H1N1) – 73,9%, вирусы гриппа В составляют 13%.
По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано в 5-ти муниципальных образованиях Тульской области:  Каменском, Новомосковском, Щекинском, Ясногорском районах и Туле.
 
Среди детей до 14 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 6 муниципальных образованиях: Веневский, Дубенский, Каменский, Щекинский, Ясногорский районы, Тула.
 
Среди жителей от 15 лет и старше – в 9 муниципальных образованиях: Веневский, Ефремовский, Кимовский, Киреевский, Новомосковский, Узловской, Щекинский, Ясногорский и Тула.
 
В школах Тульской области с целью снижения интенсивности эпидемического процесса по гриппу и ОРВИ и недопущения распространения заболеваний среди школьников и в соответствии с предложением Управления Роспотребнадзора по Тульской области перенесены сроки начала весенних каникул на более ранний срок.
 
В детских садах работают утренние фильтры, в течение февраля-марта выявлено и отстранено от посещения 2424 человека с клиническими проявлениями ОРВИ.
На сегодняшний день полностью закрыт один детский сад, в шести – закрыты отдельные группы.
С начала сентября 2017 года проверен 771 объект, в том числе за текущую неделю проверено 17 общественно значимых объектов, выявлены нарушения требований санитарного законодательства, составлено 188 протокола об административном правонарушении, в т.ч. 17 - на юридическое лицо.
 
По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06.
 
Напомним также, что в этом сезоне зафиксирована одна смерть от гриппа несовершеннолетнего туляка.
Сюжет: Грипп-2018
В Тульской области в связи с гриппом усилены противоэпидемические мероприятия
Жизнь Тулы и области
В Тульской области в связи с гриппом усилены противоэпидемические мероприятия
вчера, в 13:56, 12 1954 1
Смерть подростка в Туле: Подробности
Дежурная часть
Смерть подростка в Туле: Подробности
20 марта, в 18:03, 261 17372 2
В квартире на улице Пузакова в Туле обнаружено тело 15-летнего подростка
Дежурная часть
В квартире на улице Пузакова в Туле обнаружено тело 15-летнего подростка
20 марта, в 17:30, 8 6284 0
В Тульской области школьник умер от гриппа
Жизнь Тулы и области
В Тульской области школьник умер от гриппа
20 марта, в 10:03, 130 33338 4
Все новости сюжета
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:54 +2
Другие статьи по темам
Событие
грипп в ТулеОРВИшкольник умер от гриппа
Место
Тульская областьТула
Прочее
Роспотребнадзор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле объявили победительниц конкурса «Миссис Тула — 2018»
В Туле объявили победительниц конкурса «Миссис Тула — 2018»
В Алексине перекрыли тротуар: Люди идут по проезжей части
В Алексине перекрыли тротуар: Люди идут по проезжей части
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.