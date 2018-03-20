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В Тульской области школьник умер от гриппа
Фото из архива Myslo.

В Тульской области школьник умер от гриппа

Об этом Myslo рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

За прошедшую неделю в Тульской области зарегистрировано 12 892 случая заболевания гриппом и ОРВИ. Это выше эпидпорога на 68,6%. Эпидемический порог превышен среди всех возрастных групп.

Как сообщили Myslo в региональном Роспотребнадзоре, в настоящее время на территории области циркулируют все варианты гриппа: A (H3N2), В и А (H1N1) — так называемый свиной грипп.

По результатам лабораторного мониторинга наличие вирусов гриппа подтверждено у 84 больных, из них у семи человек — вирусы A (H3N2), у 16 человек — гриппа В, у 61 человека — А (H1N1).

– Согласно поступившим экстренным извещениям, в области в текущем эпидсезоне зарегистрирован один летальный случай от гриппа у школьника, который был не привит против гриппа по причине отказа родителей. Ребенок находился в группе риска, так как страдал рядом хронических заболеваний, – сообщили в ведомстве.

 

«Свиным гриппом в обиходе и нередко в СМИ называют разновидность гриппа А — А (H1N1)2009, который был выявлен весной 2009 года в Калифорнии. Он вызвал большой рост заболеваемости, т.к. с этим вирусом человечество столкнулось впервые. С 2009 года этот вирус циркулирует среди населения, к нему уже существует определенный коллективный иммунитет. Эпидсезон 2017-2018 гг. не стал исключением.

Как уберечься от гриппа, читайте в специальном материале Myslo.

Напомним, тульский Роспотребнадзор предложил перенести школьные каникулы из-за эпидемии. Большая часть учебных заведений области последовала совету. Специалисты надеются, что к концу весенних каникул заболеваемость ОРВИ и гриппом пойдет на спад.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:03 +1
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