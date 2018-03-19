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Тульский Роспотребнадзор предложил перенести школьные каникулы

Тульский Роспотребнадзор предложил перенести школьные каникулы

Это связано с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ в регионе.

На прошедшей неделе в Тульской области зарегистрировано превышение эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ на 68,6%. Заболеваемость обусловлена прежде всего взрослым населением, порог среди которого превышен на 72%.

Для снижения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей управление Роспотребнадзора обратилось в правительство Тульской области с предложением о переносе весенних каникул на неделю раньше — с 20 марта.

Эта эффективная профилактическая мера в период высокого риска заражения позволит защитить детей.

Как стало известно Myslo, в министерстве образования региона сейчас готовится решение рекомендательного характера о переносе школьных каникул. Однако, как отмечают в правительстве, руководство каждого учебного заведения принимает такое решение самостоятельно.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:24 +1
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