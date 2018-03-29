По сообщениям СМИ, Ирина Шестакова рассказала, что уже в этом году в России появится доработанная отечественная вакцина от гриппа. Сейчас ее испытывают. Новая вакцина будет действовать сразу против 4 штаммов гриппа (два штамма гриппа А и два штамма гриппа В). Вакцина, существующая в настоящий момент, работает только против трех штаммов.