Об этом говорили в ходе конференции по инновациям в диагностике и лечении инфекционных болезней.

29 марта 2018 года в отеле SK Royal в рамках Федерального проекта «В фокусе внимания: социально-значимые инфекционные заболевания» состоялась научно-практическая конференция на тему: «Инновации в диагностике и лечении инфекционных болезней. Бремя социально-значимых заболеваний». Об этом сообщает региональное министрество здравоохранения.

Организаторами конференции стали министерство здравоохранения Тульской области, Международная ассоциация специалистов в области инфекций и АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада».

В конференции приняли участие главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Ирина Шестакова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России в Центральном федеральном округе Ирина Трагира.

Тематика и программа Конференции была ориентирована на опытных, профессиональных специалистов, заинтересованных в новой информации и образовании.

«Наша цель — познакомить участников конференции с актуальной проблемой социально значимых заболеваний, таких как хронические вирусные гепатиты, грипп и ОРВИ, кишечные инфекции и другие, а также с организационной структурой оказания медицинской помощи больным инфекционными заболеваниями на всех ее этапах», — рассказала региональным средствам массовой информации Ирина Шестакова.